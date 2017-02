Piden revisar gasto del INE en representantes de partidos

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Legisladores y dirigentes de partidos aseguraron que se deben revisar y reducir los recursos que el INE entrega a las representaciones de los partidos políticos, que forman parte de su Consejo General, para evitar un dispendio de dinero.



No descartan que esa bolsa sea pagada por los propios institutos políticos.



El senador Luis Sánchez (PRD) dijo que si el recurso es sólo para los representantes sería un dispendio y un gasto oneroso, “pero entiendo que no es para las oficinas, donde además hay asesores, secretarias, para los gastos de una oficina, por lo que tendríamos que revisarlo, porque no tengo claro si al representante se le da un sueldo, por eso hay que revisar en que se gastan esos recursos”, dijo.



Su compañero Armando Ríos Piter afirmó que “debe acabar la forma en que se gasta el dinero en la democracia electoral, ya que no puede seguir el gasto tan cuantioso, cuando hay otras prioridades sociales”, por lo que se pronunció a favor de que se cancele el gasto que se asigna a las representaciones de los partidos en el INE.



EL UNIVERSAL dio a conocer ayer que los representantes de partidos ante el INE obtuvieron 178 millones de pesos en 2016, adicionales al financiamiento público definido en la ley.



El senador Francisco Búrquez (PAN) repudió el alto nivel de gastos en los que incurre el INE, que dejó de ser una confiable institución, y ahora es un espacio de la burocracia política, por ello se pronunció a la inmediata cancelación de la partida de las representaciones de los partidos ante el Consejo General.



Respaldan propuesta. El vicecoordinador del PRI en la Cámara Baja, Jorge Carlos Ramírez Marín, dijo a su vez que no ven mal una reducción en los gastos de representación de los partidos ante el INE.



“Sería viable acotarnos a la reducción de gastos que realiza el propio INE”; sin embargo, dijo el también representante del PRI en el INE que los recursos que se usan en las representaciones legislativas son independientes de la representación partidista, por lo que también deberían ser parte de los recortes.



El diputado y representante del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo, expresó que debe darse una reducción en los gastos administrativos, al tiempo que sostuvo que los recursos utilizados “se desquitan”, y coincidió con su homólogo del PRI en que haya un recorte en la representación legislativa.



El presentante legislativo del PAN en el INE y diputado, Jorge López, añadió que todos los entes públicos deben llevar a cabo una reducción escrupulosa, pero de manera uniforme de presupuestos, “porque no puede el INE reducir gastos cuando Pemex asigna de forma directa a empresas inexistentes más de 500 millones de pesos, por el gasto se debe recortar con la misma vara”.



El diputado y representante legislativo de MC, Jorge Álvarez Máynez, refirió que su partido está por reducir el gasto y hasta porque desaparezca la representación legislativa ya que se duplica el gasto.



La secretaria general del PRD, Beatriz Mojica, dijo que el tema del pago a representantes corresponde a las oficinas del INE y tendrían que ser los responsables de realizar el ajuste necesario.



La secretaria general de Morena, Yeidckol Polevnsky, calificó como una “salvajada” los 178 millones de pesos que recibieron en 2016 los partidos para sus representantes ante el INE y señaló que ellos están en contra del gasto extremo y, por tanto, exigió que los montos de representación sean costeados por los propios partidos políticos y no sea una partida extra.