Cardenal pide a autoridades ser "más sensibles" con necesitados

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El cardenal Norberto Rivera Carrera pidió a las autoridades ser "más sensibles" para que los subsidios que se aplicaban a los combustibles sean destinados a los más necesitados a fin de que logren salir de la pobreza.



Al pronunciar su homilía, el prelado se refirió al incremento del precio de los combustibles, pidió a la población unirse y no quedarse "paralizada" sino encontrar nuevos caminos de progreso; indicó que todos tienen derecho a manifestarse, pero no con violencia porque perjudica a los más inocentes.



"No podemos quedarnos paralizados, busquemos caminos nuevos de progreso, con audacia, con imaginación, necesitamos unirnos y que nuestras autoridades sean más sensibles para que realmente los subsidios que se estaban destinando a otros rubros, se destinen a los más necesitados pero no como una limosna sino con programas productivos con algo que permanezca para que el pueblo mexicano salga de la pobreza que está viviendo", expresó.



Rivera Carrera indicó que aunque todos los mexicanos están pasando por momentos difíciles "lo peor que nos puede pasar es perder la esperanza", por lo que pidió orar por México, pues la oración "es un arma poderosa" que tienen los cristianos.



Por su parte, la editorial del semanario Desde la Fe acusó "insensibilidad" de parte del gobierno federal al no vislumbrar las consecuencias sociales de la nueva política energética que llevó a incrementar los precios de los combustibles, por lo que urgió a las autoridades a actuar con mayor sensatez y aplicar de manera responsable los recursos públicos.



"Urge más sensatez de los responsables de llevar las riendas del País, que de manera insensible y arrogante todavía se atreven a decir que el gobierno está trabajando para apoyar a los sectores más vulnerables de la población y que los mexicanos deben asumir este nuevo reto para salir adelante. La gente está harta de todo esto. Por eso hay tanta indignación y furia", indicó.



Bajo el título "Insensibilidad" la publicación destacó que las soluciones deben ser urgentes porque México "no está preparado ante un mazazo brutal que le lastima más".



Apuntó que todos los sectores de la sociedad están llamados a la responsabilidad, en especial la alta burocracia y la clase política "de sueldos inmorales y prestaciones inconcebibles en el débil País del 2% de crecimiento anual, y la mitad de la población en situación de pobreza".



Denunció que no hay trasparencia en el destino del impuesto a la gasolina, puesto que el 43% del precio de cada litro es determinado por la cuota del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), así como el 16% del IVA, lo que resulta en "gasolinas carísimas usadas para captar impuestos".



El órgano de difusión de la Arquidiócesis de México destacó que la mala administración de la riqueza petrolera "fincó castillos en el aire", debido a que Pemex fue "la caja chica para cobijar estructuras de poder que chuparon los recursos que debían ser aplicados al desarrollo de la industria que dio bonanza".



"No sólo fue la alta burocracia, sino que al amparo del petróleo creció el poder de sindicatos, con prebendas increíbles, creando líderes intocables y millonarios. Esa riqueza fue dilapidada, desapareció, y ahora millones de contribuyentes son sacrificados para reponer con impuestos lo que se perdió debido a la corrupción e irresponsabilidad", expresó.