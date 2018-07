La historia del niño que pidió su fiesta de cumpleaños de concha

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

A Ricardo le platicaron que tenía un año de conchas gratis como regalo; sin embargo, él sólo dijo que quería su pan.La fiesta de cumpleaños de Ricardo Ibarra Barrera, un menor de cuatro años de edad, originario de Xalapa, Veracruz, se hizo viral en Internet, pues tuvo como temática el pan dulce conocido como “concha”.Fernanda Barrera, tía de Ricardo, compartió el evento a través de su cuenta de Twitter, donde publicó imágenes de la fiesta de su sobrino, las cuales conmovieron a más de un usuario en las redes.En la fiesta hubo un pastel, piñatas, globos, vasos y platos, que también tuvieron la forma o la imagen de las conchas de chocolate, las preferidas de Ricardo.En entrevista con EL UNIVERSAL, la tía de Ricardo contó que, cuando le preguntaron al niño qué temática quería para su fiesta de cumpleaños, le presentaron como opciones: sus caricaturas favoritas o sus superhéroes favoritos, pero la respuesta del menor fue que quería su fiesta con la temática del pan dulce. Al preguntársele el motivo del tema, Ricardo les contestó: “Porque me gustan”.“Cuando nos dijo que quería su fiesta de pan, nos pareció muy gracioso; no creímos que fuera cierto, pero mantuvo muy firme su idea hasta el día de la fiesta y fue así como se la organizamos”.Una las peticiones de Ricardo era que sus amigos fueran vestidos de pan de dulce, pero no se pudo concretar.Durante el festejo, el menor se disfrazó de su pan preferido y disfrutó de una piñata con la forma del mismo; en los centros de mesa se ofrecieron conchas y las bolsas de dulce eran de papel, semejantes a las de una panadería.Barrera explicó que, al publicar las fotos, lo hizo con la intención de que sus seguidores las vieran, pues se le hizo algo muy tierno.Horas después, las fotos se hicieron virales en Internet y las felicitaciones comenzaron a llegar por parte de los usuarios de Twitter, quienes se mostraron enternecidos por el suceso.“En cuestión de minutos, de horas, ya estaba en todo el país”, señaló la mujer. En los mensajes de felicitación para su sobrino, ella notó que algunos eran de diversas empresas que se dedican a elaborar pan; uno de los mensajes fue de la panadería El Globo, que le ofreció un año gratis de conchas para su Ricardo.Otra empresa que se puso en contacto fue Bimbo, que les prometió una sorpresa, la cual todavía se desconoce.En el Estado de México les regalaron un pastel, pero debido a la lejanía y a la dificultad para trasladarse, no pudieron recogerlo. La aerolínea Volaris, a través de su cuenta de Twitter, les ofreció tres boletos de avión para el destino que quieran.Incluso, algunas personalidades de Internet como Juanpa Zurita y Watt Sopa se unieron a las felicitaciones y le mandaron mensajes a Fernanda para que se los hiciera llegar a su sobrino.La familia de Ricardo señaló que es muy especial todo lo que está sucediendo y agradecen el apoyo de las personas.“Todos estamos sorprendidos, a cada rato nos mandamos las noticias de en qué lugar ya salió, nos mandamos los comentarios, estamos muy contentos de la respuesta que está teniendo”.