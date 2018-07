"Su mamá le dijo que ya no lo hiciera, y él siguió ayudando", tío de bombero fallecido en Tultepec

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

“El deseo de ayudar ya está en ellos”, dijo Alfredo González Guzmán, tío de Guillermo Lira González, joven bombero que murió al atender explosiones en talleres de pirotecnia en La Saucera, Tultepec, registradas la mañana del 5 de julio.



Lira González tenía 27 años y hace cuatro inició como bombero voluntario de Melchor Ocampo. Estudiaba Medicina y Derecho, esta última que estaba por terminar.



“El deseo de ayudar a las personas ya está en ellos. Muchas veces su mamá le dijo que ya no lo hiciera, y él siguió ayudando”, relató.



El gobierno de Melchor Ocampo rindió homenaje al comandante Mario Lino Salinas, subdirector de bomberos con 25 años de experiencia, a Guillermo Lira González y Nazario Guzmán Juárez, este último de 22 años y uno de experiencia.



En Tultepec igualmente rindieron homenaje al bombero Agustín Soto García, el paramédico Marco Antonio González Martínez y los policías Fernando Fabricio Becerra Huerta y Jesús David Martínez Durán.



Con aplausos, porras, llanto y pirotecnia fueron despedidos los cuatro elementos de Tultepec, quienes fueron alcanzados por el fuego y los proyectiles lanzados al explotar talleres de fabricación de productos pirotécnicos en La Saucera.



“Para mí él siempre ha sido un héroe. Murió como él quería, siempre fue su pasión. Todo esto se lo merece, esto es el ejemplo que nos dejó”, dijo la esposa de Soto García, que dejó cuatro jóvenes en la orfandad.



Indemnizaciones

El alcalde de Tultepec, Armando Portuguez, anunció que familiares de los elementos fallecidos recibirán 300 mil pesos, además de las prestaciones de seguridad social que ofrece el ISSEMyM.



El comandante Héctor Elorriaga Mejía, entrevistado en Melchor Ocampo, dijo que muchas veces la labor de los bomberos no es reconocida y pidió “a las autoridades que volteen a ver hacia nosotros”.



Afirmó que en las colectas de la Cruz Roja autoridades donan a la institución hasta 50 ambulancias, aunque no hacen lo mismo con el cuerpo de bomberos, que requiere equipo adecuado para cumplir con su labor.



“Si invirtieran lo que se gasta en Comunicación Social ya hubiéramos equipado a todos los bomberos del país”, expresó.



Miguel Ángel Román Sánchez, director de Protección Civil y bomberos de Melchor Ocampo, dijo que dos de los bomberos fallecidos eran muy jóvenes y el otro, el comandante Mario Lino, de gran experiencia.



Agregó que siete elementos de Protección Civil y bomberos de Melchor Ocampo acudieron en apoyo a Tultepec y apenas empezaban a prepararse cuando ocurrió la explosión