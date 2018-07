Reconoce AMLO apoyo del sector empresarial

CIUDAD DE MÉXICO(Agencia Reforma)

El virtual ganador de la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, destacó el compromiso de empresarios por generar empleos en el País.



Luego que ayer Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), negó una “luna de miel” con empresarios, fijando una postura crítica, López Obrador les expresó respeto.



“Lo respeto mucho y hemos tenido muy buena relación con los empresarios, estoy muy satisfecho, agradecido con el trato respetuoso de los empresarios y sobre todo por el compromiso de trabajar para sacar adelante al País”, expuso.



“Ellos han hablado conmigo y se han comprometido a invertir en México para que tengamos empleos. He tenido reuniones con empresarios, con el CCE, todos expresaron su decisión de ayudar, de apoyar”, añadió.



“Celebro que hayan dado a conocer un video donde empresarios muy respetables están comprometiéndose para trabajar de manera conjunta con el próximo Gobierno. He recibido felicitaciones públicas de empresarios mineros como de Germán Larrea (...) también Carlos Slim, una carta manuscrita, personal, felicitándome y además manifestando su compromiso de invertir en México para sacar adelante al País”.



Reunión con gobernadores

López Obrador confirmó que sostendrá una reunión con los gobernadores la próxima semana.



“Anoche (jueves) recibí la invitación de Gobernadores. Me voy a reunir con ellos, con todos los Gobernadores. El jueves me voy a reunir con ellos.



“Hay un ambiente de mucha cooperación, de participación, de mucha responsabilidad. México está muy bien en el ámbito internacional, estoy viendo a México como un País que tiene un futuro asegurado, sobre todo porque va a haber bienestar y desarrollo para nuestro pueblo”.



