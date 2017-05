Nombran a ex síndico de Tajamar como nuevo secretario en Cancún

CANCÚN, Quintana Roo(SUN)

El alcalde de Cancún, Remberto Estrada, propuso como sustituto de Mauricio Rodríguez Marrufo, su ex secretario general del ayuntamiento detenido ayer sábado por presunto daño patrimonial al estado por 39 millones de pesos, a Guillermo Brahms, quien como síndico en el gobierno municipal pasado, incurrió en presunta responsabilidad al desatender la defensa de las 5.4 hectáreas de predios municipales en Malecón Tajamar, devastadas a solicitud del Fonatur.



El año pasado, la Dirección de Ecología, a cargo de Felipe Villanueva, aprobó al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), el desmonte de vegetación y en al menos 22 hectáreas de “Malecón Tajamar”, lo que incluyó las 5.4 hectáreas que fueron donadas al municipio con base en la Ley de Fraccionamientos.



De este modo, los terrenos del municipio, fueron afectados al igual que los predios privados, sin que Brahms, en su calidad de síndico –y por tanto representante legal del ayuntamiento- promoviese un extrañamiento o reclamase el acto.



El funcionario, quien se comprometió a iniciar una investigación al interior de la comuna, para fincar responsabilidades sobre quien autorizó el desmonte de esos terrenos municipales, pasó la estafeta al jurídico, que tampoco intervino, desatendiéndose de sus facultades como sindico, de acuerdo con organizaciones como “Ombligo Verde”, que así lo denunciaron hace un año.



Brahms también fue acusado por incurrir en dilación de actos instruidos por un juez y presunto desacato, al no recuperar un parque público o área verde de equipamiento urbano, ocupada ilegalmente por la Prelatura Cancún-Chetumal, para la instalación de la capilla de San Pablo Apóstol.



De acuerdo con declaraciones hechas por Tulio Arroyo, presidente de “Ombligo Verde”, Brahms “simplemente dio largas para proteger a la Prelatura”. La capilla sigue en su sitio porque el actual síndico, tampoco ha dado seguimiento al tema.



En su siguiente encomienda, ya como contralor en la presenta administración, Brahms tampoco inició ninguna investigación en contra del director de Ingresos Coordinados, Hugo Favio Bonilla Iglesias, denunciado penalmente por el regidor, Antonio Meckler, por probable daño patrimonial en perjuicio del municipio, por el orden de los 48 millones de pesos.



De acuerdo con el pliego de observaciones hechas por la Auditoria Superior del Estado (ASE), se detectó un faltante por casi 49 millones de pesos, fruto de cobros irregulares, menores o mayores a lo real, en el cobro del impuesto predial y el Impuesto por Servicio de Adquisición de Bienes Inmuebles (ISABI), en el ejercicio fiscal 2014.



La auditoría encontró a Bonilla Iglesias como presunto “infractor” y él se comprometió a corregir lo que calificó como “errores del sistema”, turnándolo al área de Ingresos Coordinados. El órgano de fiscalización le aceptó el argumento.



Sin embargo, en 2015 no existe registro de que se haya subsanado el “error” y que el dinero se haya reintegrado. Ya en el gobierno de Estrada Barba, a Bonilla le tocaba dar seguimiento al tema, pero ello tampoco ocurrió.



Ante la afectación al municipio, Meckler denunció a Bonilla ante la Fiscalía y el contralor municipal –Brahms González- declaró que no abriría investigaciones porque nadie le había denunciado nada.



De acuerdo con su ficha curricular, Brahms es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad La Salle Cancún, con Diplomado en Amparo y Prácticas Forenses por la Universidad Superior de Leyes.



Fue abogado en la delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en Quintana Roo; coordinador de abogados en la delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa); director general de Opabiem y director Jurídico del Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Benito Juárez.