Van 3 mil elementos contra huachicoleros

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Con 3 mil efectivos, equipo artillado y helicópteros, los gobiernos federal y de Puebla desarticularán las organizaciones dedicadas al robo de hidrocarburos en la zona del Triángulo Rojo.



En el transcurso de la semana estará conformado el grupo en ese lugar de conflicto y serán 2 mil 500 militares y 500 oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, informaron por separado el gobernador Antonio Gali Fayad y el secretario de Seguridad Pública, Jesús Morales Rodríguez.



El operativo va dirigido a los líderes de las organizaciones conocidos como El Bukanas y El Toñín. A este último se le responsabiliza del ataque directo a los militares el pasado miércoles.



“Se suman más elementos, más potencial que refuerza los 500 que habíamos pedido de la Policía Militar y están llegando 2 mil más, pero también equipo de artillería. Vamos con toda seriedad a salvaguardar la integridad, los valores y el patrimonio de las familias poblanas con todo”, afirmó el gobernador.



Gali Fayad y su secretario de Seguridad explicaron que la coordinación entre los gobiernos abarca al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), el Sistema de Administración Tributaria (SAT), Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), puesto que van por las gasolineras que compran combustible a huachicoleros.



El gobernador dijo que al acorralar a la delincuencia, es cuando en actos de desesperación y de querer recuperar la plaza, suceden hechos como los del pasado miércoles, por lo que “es el momento, como lo dijo el Presidente de la República, de echar toda la carne al asador y terminar con este problema tan grave que daña al país, que es el robo de combustible (...).



“Seguiremos decomisando combustible, deteniendo personas, recuperando vehículos robados. Siento que en esta semana tendremos completo todo el equipo incluyendo helicópteros de alto alcance”, destacó.



En entrevista, el secretario de Seguridad Pública, Morales Rodríguez, indicó que tienen plenamente identificadas a las cabezas de las organizaciones que ordeñan los ductos y reiteró que el estado de fuerza será de 3 mil efectivos.



Al preguntar sobre quiénes habían disparado contra el Ejército y mataron a cuatro soldados, el funcionario indicó que El Toñín sería el responsable, pero además es quien utiliza a niños y mujeres para ponerlos al frente de las manifestaciones y así evitar que las Fuerzas Armadas y de seguridad puedan repeler la agresión.



“Tenemos identificadas a esas bandas con gente local, por eso es que pedimos a la población que se aleje de esos grupos. Estamos para respaldarlos. La población de repente es manipulada, utilizada y se vio que los utilizan para delinquir”.



Advirtió que el objetivo es desmantelar a los huachicoleros y llamó a la población a que no se preste a caer en actos delictivos.



Afirmó que tienen programas sociales para hacer ver a la población que la vía de la ilegalidad no es la correcta y que se den cuenta que sólo son utilizados por la delincuencia.



A los pobladores se refirió como gente buena y de trabajo, pero que se ha dejado seducir por el crimen organizado que los compra para que les brinden protección, como el halconeo, incluso aseguró que hay niños que hacen esa función.



“No se dejen tentar por los grupos delictivos que lo único que hacen es utilizarlos, los exponen. Les diría que regresen a escuchar a las autoridades que estamos con ellos, estamos trabajando por ellos”, aseguró.



Dijo que el Triángulo Rojo está dividido, por el lado de Esperanza y Palmar del Bravo opera El Bukanas y de Quecholac trabaja El Toñín.



“En Palmarito [municipio de Quecholac] nos encontramos con grupos delincuenciales que están bien organizados con camionetas blindadas, con AK-47, pero además utilizan a las mujeres y niños como escudos humanos. En días pasados, en coordinación con el Ejército se logró la captura de El Cuije, segundo al mando. También detuvimos a 87 personas incluyendo al alcalde de Atzizintla”, informó.



Años robando combustible. El secretario de Seguridad Pública mencionó que el problema de robo de combustible data de 2011, cuando comenzaron a detectar tomas clandestinas, pero el delito ha mutado al grado que ahora también es el robo de vehículos para el transporte del producto, contratación de choferes y halcones.



“Grupos delincuenciales empezaron a tomar los municipios, las comunidades, empezaron a contestar a los pobladores originando una descomposición social, porque empezaron a ofrecerles dinero por ser halcones, halconcitos, choferes en camionetas robadas para el transporte de hidrocarburo. Les ofrecieron dinero para estar guardando el producto en sus casas”, aseguró el funcionario.



En lo que va de la administración del gobernador Gali, se han asegurado 2 millones de litros de combustible, mil 100 vehículos asegurados y 700 personas detenidas relacionadas con ese ilícito. En lo que va del año se han asegurado 149 tomas clandestinas.



La zona conocida como Triángulo Rojo es la mina de los huachicoleros, en la que van incluyendo a la población por donde pasan los ductos, es decir, conforman una red para poder operar: “Desde antes de 2011 ya traíamos ese problema, fue evolucionado, pero en todo el país, Guanajuato, Veracruz y Puebla, al ser un corredor por donde pasa el ducto que viene desde Minatitlán y que va hacia el centro, ese ducto pasa por Puebla”, explicó.



Destacó que quienes se dedican al robo de hidrocarburos responden ante los operativos que han tenido buenos resultados, pero aclaró que “en esos operativos se empeña el uso de la fuerza de manera proporcional a como ellos nos han tratado, todo está apegado en el marco de Derecho y soportado jurídicamente”.



Apoyo a la población. Para evitar que la población caiga o si están, tratar de que se salgan de esa red que coopera con los huachicoleros, el gobierno estatal cuenta con programas sociales en los que participan las secretarías de Desarrollo Social, Rural, Educación y el DIF.



El jefe policiaco expuso que tienen caravanas de servicios y “estamos hablando con la gente, haciéndoles ver que los utilizan y que ese camino es el inadecuado. Por ganar dinero fácil van a perder su libertad”.



Morales Rodríguez agregó que el robo de hidrocarburos tiene mucha demanda, el producto es fácil de adquirir y vender. No se había dado una reacción de las autoridades, por lo que el problema, el mercado negro comenzó a crecer, “pero ahora sí ya hay una consecuencia”. Se espera que se den cuenta que sí hay repercusiones legales, afirmó.