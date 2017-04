Radio UNAM cancela programa de Perelló por comentarios misóginos

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Radio UNAM canceló el programa de Marcelino Perelló, denominado Sentido Contrario, por los comentarios que realizó sobre el caso de violación contra la joven Daphne, en el que se involucra a los llamados “Porkys”.La institución subrayó que, además del lenguaje misógino y sexista, el discurso del ex líder del 68 se opone a los valores promovidos por la Universidad Nacional Autónoma de México.“De manera inmediata se cancela el programa ‘Sentido Contrario’ debido a que las expresiones del conductor titular de este espacio en Radio UNAM atenta contra el espíritu de esta emisora y de la Universidad Nacional Autónoma de México, al normalizar la violencia y oponerse al concepto de equidad e igualdad de género", destacó en un comunicado.Radio UNAM expresó que esa institución promueve los valores universitarios y reitera su compromiso con la libertad de expresión a favor de la equidad y contra la violencia de género.Perelló generó polémica en redes sociales, luego de que se difundió un audio con su opinión sobre el caso de violación hacia Daphne por parte de los llamados “Porkys”, en Veracruz, y el acoso que denunció la bloguera de El Universal, Tamara de Anda.“Sin ver&%$ no hay violación. Con palos de escoba, dedos y vibradores no hay violaciones”, dijo Perelló, quien participó en el movimiento estudiantil de 1968, cuando opinó sobre la absolución de Diego Cruz por la violación tumultuaria, que actualmente se encuentra en proceso de investigación.