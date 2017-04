Senado confirma a nominado para juez de la Corte Suprema

WASHINGTON D.C. (AP )

El Senado de Estados Unidos confirmó el viernes a Neil Gorsuch como el nuevo juez asociado de la Corte Suprema, avalando finalmente al candidato del presidente Donald Trump después de una corrosiva confrontación partidista que podría tener un impacto duradero tanto en el Senado como en el tribunal máximo del país.El vicepresidente Mike Pence presidió la sesión en la que el Senado votó por 54-45 a favor de Gorsuch, de 49 años de edad y un veterano del tribunal federal de apelaciones del décimo circuito, con sede en Denver.En ese tribunal tomó decisiones que lo hacen un heredero intelectual del fallecido juez Antonin Scalia, cuyo cargo ocupará.Gorsuch recibió el apoyo de 51 republicanos así como de tres demócratas moderados que representan estados donde Trump ganó el otoño pasado y quienes buscan la reelección en el cargo: Joe Manchin de Virginia Occidental, Heidi Heitkamp de Dakota del Norte y Joe Donnelly de Indiana. El senador republicano Johnny Isakson de Georgia se abstuvo de votar.El resultado fue una victoria importante para Trump, su mayor victoria en el Congreso hasta la fecha. También fue un logro importante para el líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell, quien mantuvo vacante el escaño de Scalia después de la muerte del juez en febrero de 2016. McConnell se negó a celebrar audiencias para el nominado de Barack Obama cuando éste era presidente.Una vez que rinda juramento en los próximos días, Gorsuch restaurará la mayoría de voto de los conservadores en la Corte Suprema, una mayoría que existió antes de la muerte de Scalia.Una vez que Gorsuch sea investido, participará en las últimas audiencias del mandato. Trump lo nominó poco después de que tomó el poder en enero.El cambio del Senado, que afecta la cantidad de votos que un candidato necesita para avanzar a una votación de confirmación final, se aplicará también a todos los futuros candidatos de la Corte Suprema. Trump mismo predijo a los periodistas a bordo de Air Force One que "podría haber hasta cuatro" vacantes de la Corte Suprema para que llenara durante su administración."De hecho, bajo un cierto escenario, podría incluso haber más que eso", dijo Trump. No hay manera de saber cuántos habrá, si es que hay, pero varios jueces son bastante mayores.Los republicanos aplicaron varias maniobras el jueves en el Senado a fin de que la designación se pudiera aprobar por mayoría simple en la cámara alta, de 100 bancas. Bajo las nuevas normas, los 52 senadores republicanos pueden desde ahora hacer aprobaciones a pesar de las enérgicas objeciones de los demócratas.El cambio en el Senado se aplicará también a todos los futuros candidatos a la Corte Suprema. A bordo del avión presidencial Air Force One, el propio Trump pronosticó ante los periodistas que "podría haber hasta cuatro" vacantes en la Corte Suprema que buscará ocupar durante su gobierno."De hecho, bajo cierto escenario, podría incluso haber más que eso", dijo Trump. No hay manera de saber cuántos habrá, si es que hay, pero varios jueces que tienen edades mayores.