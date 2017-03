Se niega Barrales a dejar la presidencia del PRD

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La falta de definición de candidato del PRD al gobierno del Estado de México mantuvo este lunes en conflicto interno a ese partido, a cuya presidencia nacional rechazó dimitir Alejandra Barrales.



“Yo voy a estar al frente de este partido mientras le sea útil. En el momento en el que se considere que nuestra presencia no es de utilidad [saldré]. Jamás voy a meter a mi partido en un desgaste o polémica que le genere alguna afectación”, dijo.



Descartó renunciar a la dirigencia como se lo demandó la corriente Nueva Izquierda (NI), por la conducción “fallida” que argumentaron esa corriente y su precandidato al gobierno del Estado de México, Javier Salinas, y que llevó a que se cancelara la elección interna que se tenía programada para el pasado domingo.



Barrales planteó que, de promoverse esa demanda por cauces legales, será dirimida por esa misma vía. Por lo pronto, indicó, trabaja con normalidad y “están en su derecho de reclamar” quienes quieran impugnar la decisión que tomó el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) el jueves pasado.



“Nos han enterado que van a inconformarse y nosotros lo respetamos en todos sentidos, no tenemos mayor comentario que hacer. No hay ningún proceso formal todavía”, dijo.



Lo único que no abona a la unidad, añadió, es litigar estos temas mediáticamente, “por eso invito a mis compañeros a que cualquier diferencia que podamos tener sobre estas decisiones la podamos dirimir en los cauces que legalmente están para ese objetivo, lo otro desgasta a nuestro partido”.



Esa impugnación “seguirá sus cauces legales y ahí es donde se va a dirimir. No hay mayor tema”, dijo la secretaria general del PRD, Beatriz Mojica, integrante de NI, quien defendió el derecho a impugnar, pero también a la toma de decisiones por mayoría.



Según Barrales, aun sin candidato definido el PRD es competitivo, por lo que descartó que el proceso ya se haya salido de control.



Aseguró que aún no se ha decidido el método para tomar la decisión sobre quién será el abanderado, entre las dos alternativas: encuesta o decisión directa del CEN.



Según el acuerdo por el que el PRD decidió cancelar la elección interna, el CEN “ejerce la facultad de atracción para definir al candidato”, pero no se establece el método.



Nuestro estatuto —expuso Barrales— considera este tipo de decisiones por mayoría, “hay mayorías calificadas para tomar las decisiones. Necesitamos colocar a un candidato, urge no solamente a nuestro partido, sino a la gente”.



En tanto, los equipos de ambos precandidatos volvieron a enfrentarse verbalmente este lunes por la postulación.



Eduardo Nery, de Los Galileos, y quien se había aliado a la postulación de Salinas (NI), se deslindó de éste y pidió ser considerado en la encuesta que se realice para definir al abanderado mexiquense.



El vocero de esa corriente, Fernando Belaunzarán, anticipó que el CEN se prepara para ungir a Juan Zepeda, de Alternativa Democrática Nacional (ADN), como abanderado, y premiar “el sabotaje de las posibilidades perredistas en el estado, donde quizá alcance el cuarto lugar”.



ADN impuso una elección abierta y tuvo la culpa de que no se concretara, “rebasaron descaradamente los topes de campaña, se dieron mayoría en el órgano electoral, decidieron ubicación de casillas a la medida, se quedaron con todos los delegados electorales, para luego declararse incompetentes en espera de que el CEN designe”, acusó.



Por la noche las corrientes afines a Zepeda, ADN, Izquierda Democrática Nacional (IDN), Foro Nuevo Sol, Vanguardia Progresista, Frente de Izquierda Progresista (FIP) y Patria Digna emitieron un comunicado conjunto en apoyo a Barrales y al método de encuesta para definir candidato.



Barrales también minimizó el enfrentamiento verbal con el líder de los senadores del PRD, Miguel Barbosa, quien tras anunciar, la semana pasada su apoyo al presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, acusó a Barrales, a NI y a otros de llevar al partido a una alianza con la derecha.



Consideró innecesario una disculpa de Barbosa, pues “no es un club de amigos, sino un partido político y aquí lo que necesitamos es compartir principios, agendas, la línea del partido y eso es lo que nos va a hacer fuertes. Aquí nada es personal”, dijo.



Mientras el PRD está en crisis, ese partido inició contactos con el Instituto Nacional Electoral (INE) para que éste organice, por segunda ocasión su elección interna de más de mil 500 cargos de dirección partidista.



El nuevo representante del PRD ante el INE, Royfid Torres, explicó que una comisión del CEN del partido elabora la propuesta de convocatoria y, una vez aprobada por el consejo nacional, previsto a realizarse el próximo fin de semana, iniciarán negociaciones formales con el INE. Reconoció que el PRD tendría que garantizar suficiencia presupuestal por 100 millones de pesos que pagó en 2014 por la organización del proceso interno.