Busca López Obrador convencer a Trump

EL PASO, Texas(SUN)

El presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, buscará convencer al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que tiene una mala política exterior y que es necesario impulsar un programa de desarrollo binacional para lograr el crecimiento.



López Obrador estuvo este lunes en El Paso, Texas, en donde llamó a la comunidad mexicana a convencer a los estadounidenses conservadores de que los connacionales no son un peligro.



López Obrador cumplió su tercera gira por Estados Unidos para exponer su proyecto y convencer a la comunidad mexicana de que él es la mejor opción para México rumbo a 2018.



En la Plaza de Los Lagartos, conocida en esta ciudad por ser un área que alberga cualquier tipo de manifestación, Andrés Manuel López Obrador no llenó, pero sí convenció.



“Yo le creo, es alguien que habla con la verdad y no es corrupto”, dijo Ángel Arias, un mexicano residente legal en El Paso, que asistió al mitin.



Y es que el tabasqueño llegó con el discurso de defensa. “No es con muros ni con violencia como se solucionan los problemas”, dijo.



Pidió a la comunidad mexicana emprender un proceso de información ante todos aquellos que creen en Donald Trump: “Hay que exponer ante quienes le han creído a Trump y ante quienes votaron por él que es inmoral y absurdo tratar con desprecio a los mexicanos y que en vez de tensar y deteriorar las relaciones entre los dos países, debe alentarse el respeto mutuo y procurar la cooperación para el desarrollo”, exclamó.



En medio de las arengas, López Obrador destacó que no se debe descartar la posibilidad de que su proyecto convenza al mandatario estadounidense de que tiene una equivocada política exterior.



“Y en particular de que tiene una despectiva actitud contra los mexicanos y nuestra nación. Estamos dispuestos a poner sobre la mesa nuestro programa de desarrollo para impulsar el crecimiento y generar empleos, garantizar el bienestar y enfrentar, de manera conjunta, las causas que originan la migración la inseguridad y la violencia”, dijo.



El tabasqueño añadió que los problemas sociales no se resuelven con muros ni con el uso de la fuerza y aseveró que fue la campaña de odio en contra de migrantes y los mexicanos, lo que le funcionó a Trump para llegar a la presidencia estadounidense.



“Pero no le servirá, como se está demostrando, para mantenerse con popularidad en el gobierno y mucho menos para la reelección”, adelantó.



El dirigente nacional de Morena consideró que en la Unión Americana existe un sector de la población con pensamiento conservador y racista, al que hay que acercarse y convencer de que los mexicanos son trabajadores.



En Texas y Nuevo México, manifestó, hay una creciente campaña de odio en contra de los extranjeros, han crecido el odio y la xenofobia.



“Lo más importante: Frente a esta nueva circunstancia, debemos dirigirnos a los estadounidenses, debemos exponer ante quienes han sido víctimas de la manipulación la perversidad de ese afán de culpar de sus problemas a los extranjeros, en particular a los mexicanos.



“En este lado de la frontera hay que decir a los cuatro vientos que es un disparate la consigna de ‘Estados Unidos primero’”, puntualizó.



El aspirante a la Presidencia llamó a tener argumentos en la mano para desmontar “la mentira que se dice sobre los mexicanos.



“Debemos explicar con ideas y desmontar la mentira con argumentos, que los males económicos que padecen los trabajadores granjeros y empresarios de Estados Unidos no son responsabilidad de los migrantes ni de México, sino del mal gobierno, los privilegios y la mala distribución del ingreso que predomina en este país [Estados Unidos] como en el nuestro [México]”, afirmó.



En su discurso, que duró 38 minutos y fue interrumpido al menos en cinco ocasiones por “vivas” y aplausos, afirmó que es un contrasentido que un grupo de políticos de Estados Unidos apueste a la separación mediante la propaganda del odio y el nacionalismo a ultranza.