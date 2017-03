Inicia Margarita Zavala gira en EU a favor de migrantes

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La aspirante a la candidatura presidencial del PAN, Margarita Zavala Gómez del Campo, inició una gira por Estados Unidos, con la intención de reunirse con comunidades de migrantes mexicanos y legisladores de la Unión Americana.



En Washington, Zavala sostuvo este lunes una reunión con el senador republicano John McCain, en el Capitolio, así como, con mujeres migrantes y estudiantes mexicanas de la Universidad George Washington.



Para este martes, el programa de Zavala incluye reuniones en Atlantic Council, con Michael Chertoff, ex ministro del interior de Estados Unidos, y con el senador republicano de Arizona, Jeff Flake.



Además prevé reunirse en el Hispanic Caucus y, posteriormente, en el AppleSeed, con Maru Cortázar, Steven Schuman y Elizabeth Dewey.



En su primer día de actividades en Washington, Margarita Zavala, visitó el cementerio de Arlington, en donde dejó una ofrenda en la Tumba del Soldado Desconocido.



“Es una manera de recordarle a Estados Unidos lo mucho que los mexicanos han hecho por la vida de la nación”, afirmó.



Margarita Zavala dijo que muchos mexicanos e hijos de inmigrantes han ofrecido su vida por las libertades, el enriquecimiento y la defensa del pueblo estadounidense.



“Quizá es algo que no hemos señalado entre pueblos, pero es importante decirlo”, añadió.



Posteriormente, la panista se reunió con el senador republicano John McCain, donde destacaron la importancia de mantener una buena relación entre México y Estados Unidos.



McCain expresó su interés por trabajar en áreas de entendimiento, refrendó su apoyo al Tlcan e informó del nuevo corredor I-11 que se construirá en Estados Unidos, desde Nogales hasta Canadá.



Margarita Zavala habló de la importancia de proteger a los connacionales en Estados Unidos y externó la preocupación que existe en México por los mensajes en contra de los mexicanos.



De acuerdo con un comunicado de la oficina de Margarita Zavala, tanto McCain como la aspirante a la candidatura presidencial del PAN acordaron mantener una relación estrecha con el objetivo de seguir trabajando en favor de la relación México-Estados Unidos.



La gira de Zavala continuó la noche de este lunes con una visita a la universidad George Washington, en donde la aspirante panista se reunió con mujeres migrantes y estudiantes mexicanas de esa institución.



De acuerdo con el programa de la ex primera dama, la visita también incluye reuniones con la directora asociada adjunta de la Oficina de Recolocación de Refugiados, de la Oficina de la Administración para Niños y Familias, Tricia Swartz.