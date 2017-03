Impugnan "Chuchos" ante Tepjf cancelación de interna en Edomex

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El precandidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) al gobierno del Estado México, Javier Salinas, formalizó la tarde de este lunes su impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) en contra de la decisión de la dirigencia de su partido de cancelar la elección interna que se realizaría este domingo, y atraer la designación de quien será el abanderado perredista.



El juicio de protección de los derechos político electorales del ciudadano promovido por Salinas Narváez, de la corriente Nueva Izquierda (NI) conocida como “Los Chuchos”, se presentó en contra de la decisión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de su partido pero también en contra de la Comisión Jurisdiccional del PRD.



Según explicó por la tarde la presidenta del PRD, Alejandra Barrales, aunque el CEN atrajo el proceso de designación, no ha acordado el método para decidir a su candidato. Este mecanismo podría ser mediante una encuesta o bien someterlo a votación del Comité.



Suma adhesiones Zepeda. En tanto en un pronunciamiento emitido la noche de este lunes, seis corrientes del PRD respaldaron a Barrales Magdaleno y al CEN en su decisión de no haber realizado la elección interna que estaba programada para el domingo.



Las corrientes del PRD Alternativa Democrática Nacional (ADN) —a la que pertenece Juan Zepeda, el contrincante de Salinas Narváez— Izquierda Democrática Nacional (IDN), Vanguardia Progresista (VP), Frente de Izquierda Progresista (FIP), Patria Digna y Foro Nuevo Sol (FNS) aseguraron que no había condiciones para la interna.



Se hizo “una incuestionable valoración de carácter jurídico y técnico” en el CEN y su dependiente Comisión Electoral sobre el estado del proceso y “no existían condiciones mínimas”.



“Existía riesgo inminente de que el partido se quedara sin registrar candidato” lo que ya se evitó con la decisión del CEN, expresaron. Ahora la designación “será atendiendo a los resultados obtenidos por el método técnico sociológico de encuesta para conocer la intención del voto y elegir al candidato con mayor aceptación en la sociedad”, declararon los dirigentes, entre otros el mismo Zepeda, Alejandro Sánchez Camacho de IDN, Héctor Serrano Azamar de VP, Margarita Guillaumín Romero de FPI; Carlos Sotelo de PD y Luis Arias de FNS.



Alertan dedazo a favor de Zepeda. En tanto, la corriente Galileos y su pre candidato a esa contienda mexiquense, Eduardo Nery, quien se había aliado a la postulación de Salinas (NI) se deslindó de éste y pidió este domingo ser considerado en la “encuesta espejo” que se realice para definir al abanderado mexiquense.



El vocero de esa corriente, Fernando Belaunzarán, anticipó que el CEN se prepara para ungir a Juan Zepeda y premiar así el sabotaje de las posibilidades perredistas en el estado, donde, consideró, quizá alcance el cuarto lugar.



ADN impuso una elección abierta y tuvo la culpa de que no se concretara, “rebasaron descaradamente los topes de campaña, se dieron mayoría en el órgano electoral, decidieron ubicación de casillas a la medida, se quedaron con todos los delegados electorales, para luego declararse incompetentes en espera de que el CEN designe”, acusó.