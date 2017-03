Tormentas dañan casi 500 casas, negocios en Missouri

KANSAS CITY (AP)

Fuertes tormentas empaparon partes de la región central de Estados Unidos durante la noche, con tornados, granizo y vientos dañando casi 500 instalaciones y dejando heridas a una docena de personas en una ciudad de Missouri.



El Centro de Predicción de Tormentas en Norman, Oklahoma, recibió informes de más de 30 tornados en Kansas, Missouri, Iowa e Illinois el lunes por la noche y el martes temprano. Vientos vigorosos arreciaron hacia el sur hasta las montañas Ozark, en Arkansas, donde una iglesia y una oficina de correos resultaron dañadas, y hacia el norte hasta Wisconsin, donde árboles quedaron doblegados.



En Oak Grove, Missouri, 483 casas resultaron con algún tipo de daño, junto con 10 a 12 instalaciones comerciales, dijo el jefe de bomberos Carl Scarborough. Socorristas trataron a 12 personas heridas el lunes, y tres fueron llevadas a hospitales con lesiones que no ponían en peligro sus vidas, agregó.



El alcalde de Oak Grove, Jeremy Martin, elogió la labor de los trabajadores de emergencia y dijo que era notable que no hubo muertos.



"Al parecer las lesiones son mínimas, basado en algunos de los daños que he visto, es increíble", dijo el martes el alcalde en una conferencia de prensa.



En el área de Kansas City hubo daños generalizados, y trabajadores planeaban examinar y evaluar los daños el martes temprano.



Dan Hawblitzel, meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología, con sede en Pleasant Hill, Missouri, dijo que hubo daños significativos en Oak Grove, Smithville al norte de Kansas City, y Leawood y Olathe, suburbios de Kansas. Hawblitzel dijo que no se reportaron inmediatamente fatalidades a causa de las tormentas.



"Pasó como lo esperábamos, varios tornados y muchos daños a causa de los vientos", puntualizó Hawblitzel. "Ciertamente es triste ver y escuchar que algunas casas quedaron destruidas".



Las tormentas ocasionaron advertencias de las Planicies Sureñas a la zona norte de la región central. Se reportaron piedras de granizo del tamaño de pelotas de béisbol en partes de Missouri, y vientos con fuerza de huracanes en partes de Iowa. El sistema de tormenta perdía fuerza al avanzar al este pero podría haber fuertes tormentas el martes en partes de Luisiana, Mississippi y Alabama.