Niños envenenan a su compañera con pesticida en Guanajuato

GUANAJUATO, Gto.(SUN)

Una alumna de secundaria fue envenenada con una bebida láctea a la que sus compañeros le pusieron pesticida durante la clase de Agricultura, en la Escuela Secundaria Técnica 17, ubicada en la comunidad San Nicolás de los Agustinos, del municipio de Salvatierra, Guanajuato.



La niña, de 12 años de edad, ingresó grave al servicio de urgencias Hospital General de Salvatierra el miércoles pasado, y la tarde de este lunes fue dada de alta.



El hecho ocurrió el 1 de febrero pasado, pero las autoridades de la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) no pudieron mantenerlo en secreto debido a que la madre de la víctima acudió a denunciarlo al Ministerio Público y lo ventiló en informativos locales.



De acuerdo al testimonio de la madre recabado por las autoridades investigadoras y en un expediente de queja de la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos (PEDH), la alumna ha sido víctima de bullying en la secundaria, pero los maestros del plantel fueron omisos.



En un comunicado la Delegación de la SEG del Sureste informó que el pasado 1 de febrero el director de la Escuela Secundaria Técnica No. 17 de San Nicolás de los Agustinos “se comunicó vía telefónica al Departamento Jurídico de la Delegación Regional para informar que ese día por la mañana estando en clases de Agricultura le pusieron a una alumna en una bebida láctea insecticida agrícola del denominado Rapas”. También explicó que la alumna empezó a sentirse mal a partir de las 9:30 horas y se le trasladó al hospital de Salvatierra, en donde le hicieron un lavado de estómago.



Peritos de la Subprocuraduría de Justicia recabaron indicios para establecer el contenido del producto que consumió la menor. La Fiscalía señaló que aún no han concluido los estudios periciales.



Este martes la Subprocuraduría de los Derechos Humanos Zona E, inició el expediente de queja 15/17-E, de manera oficiosa, por los hechos en los que la estudiante de secundaria fue víctima de envenenamiento, dentro del plantel escolar. La queja fue ratificada por la madre de la alumna.



Derechos Humanos emitió una medida precautoria para salvaguardar a la alumna, dirigida al delegado regional de Educación.



Como parte de las diligencias de la investigación, solicitó informes a las autoridades de la SEG, la cual informó que en el momento de que las autoridades escolares conocieron de la situación se activó inmediatamente el Protocolo de Atención establecido en el Reglamento Escolar para una Convivencia en la Paz del Estado de Guanajuato, así como la Delegación Regional de Educación Sur Este ha estado al pendiente en todo momento.



Dijo que su personal se entrevistó con la mamá de la alumna y con una cuñada de la niña, a la que les ofreció apoyo, quienes le comunicaron que la menor ya fue dada de alta por los médicos del Hospital General de Salvatierra y que está fuera de peligro reposando en su domicilio.



Asimismo acudió a la Secundaria Técnica 17 a entrevista con los docentes que intervinieron en la atención de la menor intoxicada.



La Secretaría de Educación señaló que le falta recabar la comparecencia de la menor, pues por su estado de salud no ha sido posible entrevistarla.



“Hasta el momento la Unidad Jurídica de la Delegación Regional de Educación, está recabando pruebas para determinar cómo ocurrieron los hechos, para así deslindar responsabilidad y dar con los responsables de esta situación”, puntualizó.