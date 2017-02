Rechaza Córdova Vianello hablar sobre "sangría" de partidos al IN

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, rechazó hacer comentarios sobre la sangría que han hecho los partidos políticos a la institución que dirige, los cuales durante 2016 obtuvieron 178 millones de pesos adicionales al financiamiento público definido en la ley.



Abordado al término del evento “México a 100 años de su Constitución: Balance y reflexiones desde la UNAM”, que se celebró en la Torre de Rectoría de la máxima casa de estudios, Córdova Vianello admitió que conoce la información publicada hoy por EL UNIVERSAL, pero rechazó pronunciarse sobre la entrega de estos recursos la cual no está normada por ninguna ley o disposición oficial.



"Lo sé, lo sé. Sin comentarios, no, no, no. Si quieres una entrevista, encantado. No, ahorita no. Salgo corriendo, gracias", dijo cuando se le preguntó sobre la razón por la cual el INE entrega estos recursos a los representantes de los partidos políticos.



De acuerdo con la información que publica hoy El Gran Diario de México, las nueve representaciones ante el INE reportan tener 10 colaboradores; el instituto les entrega recursos para pagar a estos colaboradores, además de erogar 2.6 millones de pesos para comprar boletos de avión y apoyos administrativos.