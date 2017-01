"Mexicanos no paran de venir a Guatemala por gasolina"

CIUDAD DE GUATEMALA, Guatemala(SUN)

A pesar de la depreciación del peso frente al dólar y el quetzal, desde el 1 de enero, decenas de mexicanos viajan a Guatemala para comprar combustibles a granel, puesto que ahí, el litro de diesel es de 14 pesos, mientras que en México su precio es de 17.05 pesos.



Hasta 2013, el contrabando de gasolinas era a la inversa, los guatemaltecos entraban a territorio mexicano para llevar gasolina y diesel hacia su país, pero las cosas cambiaron en los últimos tres años.



El dueño de la gasolinera Gracias a Dios, ubicado en el poblado del mismo nombre, asegura que los mexicanos no han parado de llegar a su negocio, principalmente de diesel.



El hombre —quien prefiere no dar su nombre— explica que en Guatemala la gasolina y diesel es “de buena calidad”, porque es importado de los Estados Unidos.



En la región se dice que muchos taxistas del municipio de Frontera Comalapa dejaron de usar el combustible que provenía de Guatemala, porque daña los motores.



El expendedor niega el hecho y considera que la explicación radica en el “mal manejo del combustible”, porque “no debe transportarse en recipientes de metal o guardarla mucho tiempo”.



En el lugar, un transportista mexicano llena el tanque de su tráiler de 400 galones, unos mil 520 litros de diesel, por 2 mil 280 pesos. En México tendría que pagar 2 mil 580 pesos.



El caminero de una empresa con sede en Comitán de Domínguez explica que desde hace varios años los mexicanos han entrado a comprar combustibles a Guatemala, pero la depreciación del peso frente al quetzal ha mermado la compra en el

país centroamericano.



Minutos después un camión Nissan, con la razón social de la una organización social, carga cuatro bidones de 200 litros cada uno, que será enviado al municipio de La Trinitaria, para el uso de maquinaria agrícola.



Para los transportistas que no quieran entrar a Guatemala, comerciantes se han establecido en la entrada del rancho Guadalupe Las Palmas, en el municipio de Frontera Comalapa, ubicado en el kilómetro 247 de la carretera Panamericana, propiedad del ex gobernador Roberto Albores Guillén, con un camión para vender 20 litros de diesel por 240 pesos.



Pero en la línea fronteriza entre México y Guatemala, el comercio de gasolina a granel no se detiene.



Antes, los comerciantes que se ubicaban sobra la carretera La Trinitaria-Lagos de Montebello y Cárdenas-Carmen Xhan, ganaban 5 pesos por cada cinco litros, ahora son dos pesos por litro, aproximadamente.



A 100 metros de ahí, hay dos negociaciones donde se comercializan 2.5 litros de gasolina mexicana, a un precio de 50 pesos.



El consumo de gasolina a granel de origen mexicano no se ha detenido en las comunidades, sobre todo en días pasados que escaseó en los centros de distribución.



La gasolinera mexicana más cercana a Gracias a Dios o a la frontera con Guatemala, se ubica en la comunidad Cárdenas, del municipio de La Trinitaria, donde turistas, transportistas y campesinos que van a Lagos de Montebello y comunidades de la Selva, cargan combustible en sus vehículos y a granel para revenderla o para la operación de maquinaria.