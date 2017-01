A la caza de incitadores a saqueos en Twitter y Facebook

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

A través de 205 cuentas de Twitter interrelacionadas se generó caos y pánico el pasado miércoles, cuando por primera vez en la Ciudad de México se presentaron saqueos a tiendas comerciales y bloqueos a gasolineras.



A esta conclusión llegó la Unidad de Ciberdelincuencia Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública, que determinó que se trató de un hecho premeditado y con la intención de desinformar a la ciudadanía, principalmente del Estado de México y de la capital.



Juan Carlos Montesinos, director general de la Unidad, manifestó fueron alrededor de mil 500 tuits que en cuestión de horas se hicieron virales y se presentaron en un momento especial, en el que se conjugó la llegada de los Reyes Magos, la inconformidad por el incremento a las gasolinas y las protestas que se estaban presentando.



“Una vez que se da la transición del nuevo año se genera una circunstancia específica, se impulsan hashtags que invitan a la población a realizar saqueos a distintos establecimientos y también en algunos estados del país.



“Este tipo de comportamiento se hace viral y traspasa las distintas redes sociales. Llegó un momento en que todo este empuje a través de las cuentas robots o bots, las personas comenzaron a tomarlo como cuentas verdaderas. No solamente eran invitaciones, sino reportes de que estaban ocurriendo incidentes en distintas partes de la Ciudad”, dijo el especialista de la SSP.



Explicó que en algunas ocasiones los perfiles, que se crearon a principios de año, utilizaron imágenes falsas sobre saqueos a centros comerciales y de personas supuestamente lesionadas durante estos hechos, lo que modificó la percepción de la ciudadanía sobre lo que realmente estaba sucediendo.



“Las cuentas fueron utilizadas para generar mensajes a la población de toda esta región, de la Ciudad de México y el Estado, para desinformar, porque las publicaciones que se emitían no fueron ciertas”, recalcó.



Si bien este fenómeno se viralizó a través de Twitter, también se detectó un grupo de 30 cuentas de Facebook de reciente creación que también participaron en la difusión de los mensajes falsos que desinformaban y terminaron por desestabilizar las protestas.



Además de ellos, relató, se difundieron mensajes falsos por WhattsApp, que eran menajes de voz o de texto, que informaban sobre la participación de diversas organizaciones o partidos políticos, los cuales no eran ciertos.



El director de la Unidad de Ciberdelincuencia dijo que con los elementos que tienen hasta el momento no es posible identificar qué grupo fue el que organizó este tipo de mensajes falsos, ya que para ello se requiere de tener acceso a la base de datos de Twitter para conocer las direcciones IP de las máquinas de donde se transmitieron los mensajes únicos.



Sin embargo, precisó que la dependencia ya inició los trámites correspondientes para solicitar que se den de baja 50% de las cuentas detectadas.



Actualmente disminuyó la actividad y los mensajes en las redes sociales que incitaban a la violencia, a saquear comercios y a manifestarse en contra del gasolinazo. No obstante, hizo un llamado a corroborar la autenticidad de perfiles a través de cuentas de la dependencia como @ucscdmxy @sspcdmx.