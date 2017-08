Yunes entrega hoy a PGR "pruebas" contra Duarte

VARACRUZ(SUN)

Trigésimo Quinta Sesión Ordinaria del Grupo de Coordinación Veracruz, desde Tuxpan. https://t.co/ExcGhEKAlE — Miguel Ángel Yunes (@Y0C0NYUNES) 6 de agosto de 2017

El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, afirmó que el día de hoy se llevará a cabo su comparecencia ante la Procuraduría General de la República (PGR) para presentar pruebas que demuestran la participación del ex mandatario Javier Duarte de Ochoa en presuntos actos ilícitos.Durante la conferencia de prensa por la trigésimo quinta sesión ordinaria del Grupo de Coordinación Veracruz, el mandatario fue cuestionado sobre si dicha comparecencia, la cual está programada para el día de hoy, se realizaría.“Sí, será a las seis de la tarde”, respondió Yunes Linares.El gobernador de Veracruz había advertido que no permitiría que “por una triquiñuela ilegal” pudiera quedar en libertad el ex mandatario, por lo que había anunciado que presentaría a la PGR videos con confesiones de socios de Duarte de Ochoa, los cuales consiguió cuando lo obligó a devolver bienes.Durante el mismo evento, el gobernador informó que ya fueron identificados los responsables del asalto a una joyería en Boca del Río.Afirmó que se trata de una banda de fuera del estado de Veracruz que ha realizado con anterioridad asaltos en otros estados con objetivos similares.