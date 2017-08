Trasladan a Gordillo a Hospital Ángeles para estudio

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La ex lideresa magisterial, Elba Esther Gordillo Morales, fue trasladada al Hospital Ángeles del Pedregal para la práctica de un estudio ordenado por los médicos para descartar una posible isquemia cerebral provocada por los aneurismas que ha padecido.



El sábado por la noche la maestra fue trasladada escoltada por un convoy policiaco para la práctica de una angio resonancia de vasos supraórtidos, vasos del cuello y vasos intracraneales, mismo que no se realiza en el Hospital María José Roma porque no dispone de los aparatos clínicos para ello.



El pasado viernes 4 de agosto Gordillo Morales se desmayó en el cuarto de hospital donde permanece bajo custodia policiaca, permaneció unos 15 minutos inconsciente y una vez que recuperó el conocimiento los médicos determinaron la práctica de diferentes estudios para descartar isquemia cerebral.



La ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) ha solicitado en diversas ocasiones el beneficio de la prisión domiciliaria argumentando su avanzada edad y su delicado estado de salud.



A pesar de haber obtenido dos amparos para que se revise su caso nuevamente, el Magistrado del Primer Tribunal Unitario le negó este beneficio con lo que su estancia en el hospital se ha prolongado por más de cuatro años.



Entre los argumentos del magistrado para negar la prisión domiciliaria está la existencia de un riesgo de fuga de la maestra porque se tiene acreditado que cuenta con los recursos económicos para ello.



En cumplimiento al último amparo concedido a la maestra, el magistrado del Tribunal Unitario le volvió a negar la prisión domiciliaria bajo argumentos distintos, por lo que el tribunal de Amparo concluyó que no ha sido cumplida la sentencia protectora y dio 3 días para enmendar plana.



El magistrado reiteró la negativa bajo el argumento de que además del riesgo de fuga no existe un dictamen médico de embarazo.