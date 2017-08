Suman 11 homicidios en 48 horas en Oaxaca

OAXACA(SUN)

El ex presidente municipal de Asunción Ocotlán, Oaxaca, Miguel Muñoz Sánchez, fue asesinado la tarde de ayer por desconocidos, quienes usaron machetes para cometer el crimen, de acuerdo con el reporte de la Policía Estatal y la Fiscalía General del Estado.



Con su muerte violenta, en poco más de 48 horas suman al menos 11 personas ultimadas en diferentes municipios y comunidades del estado, la mayoría por arma de fuego, además de dos personas heridas de bala en diversos hechos.



El homicidio del ex funcionario de 44 años de edad ocurrió alrededor de las 18:40 horas del sábado en el paraje “Atoyac” de esa población ubicada en la región Valles Centrales de Oaxaca.



Su esposa, Cirina Ramírez Santos, fue quien solicitó el apoyo de las instancias de seguridad pública e informó que Muñoz Sánchez fue asesinado a machetazos. Cerca de las 21:00 horas de ayer, se realizó el levantamiento del cadáver para realizar la necropsia de ley al descanso municipal.



Según se informó, por este homicidio se inició la carpeta de investigación 403/(FOM)/2017 por la Fiscalía General del Estado.



Muñoz Sánchez fungió como presidente municipal de Asunción Ocotlán del periodo 2014-2016, en el cual se confrontó con organizaciones de la sociedad civil quienes lo culparon del encarcelamiento de Pedro Venegas en el penal de Santa María Ixcotel, líder opositor de la comunidad.



Los organismos civiles afirmaron que Pedro Venegas fue arrestado por un grupo de 40 personas encabezadas por el ex edil de Asunción Ocotlán. Durante su detención supuestamente recibió un golpe en la cabeza con un machete y fue torturado.



El ex presidente municipal también fue acusado de desviar presuntamente ocho millones de pesos de recursos federales para la construcción de la Casa de la Cultura; dinero que fue utilizado en remodelaciones al palacio municipal.



Mientras que el viernes 4 de agosto, un joven de alrededor de 25 años de edad fue ejecutado en el municipio de Santa Lucía del Camino, localidad conurbada a la ciudad de Oaxaca; unas horas antes, una mujer joven fue asesinada tras ser atacada con navajas por sujetos desconocidas en la ciudad de Tlaxiaco.



La violencia también regresó a las regiones del Istmo de Tehuantepec, Cuenca del Papaloapan y la Costa.



En Juchitán de Zaragoza, un hombre dedicado a limpiar parabrisas de vehículos en los cruceros viales fue ejecutado; en la Costa, en las inmediaciones del municipio de San Gabriel Mixtepec, fueron asaltados unos peregrinos que conducían hacia el santuario de la Virgen de Juquila, uno de ellos fue asesinado y otro más resultó con heridas de bala.



En San Juan Bautista Tuxtepec un comando armado disparó contra personas que se encontraban frente a una farmacia; en el ataque murió una persona de nombre Héctor Sánchez Panamá apodado “El Borrego”, otro más resultó lesionado y según testigos, una tercera persona fue secuestrada. Horas más tarde, falleció otra persona quien resultó herida en estos mismos hechos.



A estos crímenes, se suma el asesinato de un matrimonio en la comunidad San Felipe Tilpan, del municipio de San Pedro Ixcatlán; la mujer fue degollada y el hombre estrangulado.