"Novia" de Duarte deja la cárcel tras pagar 40 mil pesos

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La ex funcionaria estatal Xochilt Tress, presunta amante de Javier Duarte de Ochoa, dejó la prisión preventiva luego de pagar una multa menor a 40 mil pesos para conmutar la pena de tres años de prisión que se le había impuesto por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.



La tarde del sábado abandonó el llamado Penalito de Playa Linda, donde estuvo recluida desde el jueves pasado cuando fue detenida en Nayarit y trasladada a Veracruz para enfrentar la acusación de la Fiscalía General del Estado, por incrementar excesivamente sus bienes.



El abogado, Arturo Nicolás Baltazar, anunció la libertad de su cliente tras pagar la multa y acatar la sentencia del Juez de Control que determinó el embargo de dos residencias y la inhabilitación por tres años para ocupar cargos públicos.



Por la mañana, un juez de Control emitió sentencia condenatoria de tres años de prisión en contra de Tress a quien la PGR señaló de ser la amante del ex gobernador de Veracruz y de haber recibido como obsequios, con recursos públicos, una casa y un vehículo de lujo.



Xochilt Tress se declaró culpable y renunció al juicio oral, por lo que el juez le otorgó tres años de prisión conmutable, es decir, con el pago de una multa para poder salir en libertad. Durante la audiencia privada se le decomisaron dos inmuebles ubicados en el lujoso fraccionamiento Costa de Oro, en la ciudad de Boca del Río.



El nuevo sistema de justicia contempla la ejecución de acuerdos reparatorios, al cual tienen derecho todos las personas imputados por el delito patrimonial.



Las audiencias en su contra fueron privadas a petición de la defensa, algo que la ley también contempla cuando se pone en riesgo la intimidad de las personas acusadas de algún delito.



El jueves, Xochilt fue vinculada a proceso por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, puesto que las autoridades consideraron que sus ingresos no concordaban con sus bienes, los cuales superaban los cuatro millones de pesos.



En esa audiencia se ratificaron los dos años de prisión preventiva y el embargo de su bienes que se habían decretado cuando fue detenida en Puerto Vallarta.



El Juez de Control determinó que la fiscalía estatal presentó suficientes elementos para considerarla probable responsable del delito de enriquecimiento ilícito, por lo cual Tress fue vinculada a proceso. Sin embargo, al declararse culpable, la imputada se allanó el camino, reparó el daño y salió libre con el pago de una multa.



El embargo de sus bienes fue para reparar el daño y la multa para suplir la prisión que le había dictado el impartidor de justicia.



Durante el juicio oral que se desarrolló en contra de la ex funcionaria estatal, no quedó demostrado que ésta haya sido amante del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, según afirmó el abogado defensor de la mujer, Arturo Nicolás Baltazar.