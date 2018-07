Martha Erika es la ganadora a la gubernatura de Puebla

(El Universal)

Al concluir los cómputos distritales de la elección de gobernador de Puebla, la candidata de la coalición Por Puebla al Frente (PAN-PRD), Martha Erika Alonso de Moreno Valle obtuvo el mayor número de sufragios en la elección del pasado domingo.



La abanderada panista logró un millón 152 mil 125 votos, lo que representó el 38.05 por ciento de la votación total registrada en el estado.



En la segunda posición se ubicó el abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES), Miguel Barbosa, con un millón 27 mil 333 sufragios, lo. Que representó el 33.93 de la votación total.



La diferencia entre el. Primero y segundo lugar fue del 4.12 por ciento.



Las cifras se derivan de las actas y números proporcionados por los representantes de casilla, pero no son los resultados definitivos y oficiales, pues será a hasta el domingo cuando el Instituto Estatal Electoral de Puebla los haga oficiales.



Con ello el Instituto Electoral del Estado culminó el cómputo en los 26 distritos locales para la elección de gubernatura.



Será hasta este domingo cuando revelen los datos finales de la elección del primero de julio y se haga entrega de la constancia de mayoría al candidato triunfador.



La Ley Electoral de Puebla establece que una semana después de las votaciones, se tienen que validar los resultados para este cargo público.



El Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), cerró el lunes pasado con una tendencia a favor de la candidata del PAN-PRD con 957 mil 686 votos, seguido del abanderado morenista, que alcanzó 861 mil 501, lo que representa una diferencia de 96 mil 185 votos.



En el tema de los consejos municipales, la institución reveló que culminaron en 197 de 217 regiones del territorio poblano.



Funcionarios electorales, detallaron que competerá a partidos y coaliciones registradas en este proceso, explicar cuántos ayuntamientos obtuvieron en la jornada comicial del 1 de julio.



Cancelan marcha



Por su parte, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia a la gubernatura de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, argumentó que la cancelación de la marcha pacífica que se realizaría en la capital por el fraude electoral que vive, se canceló para evitar actos de violencia.



Señaló que tiene información, que de continuar la marcha organizada por Morena, habría violencia orquestada por el gobierno del estado.



También abrió la posibilidad de buscar en tribunales federales la anulación de los resultados del 1 de julio, después de insistir que diversas anomalías derivaron en un fraude electoral que afectó a la coalición que representa.



"Recibimos información de que delincuentes con playeras guindas de Morena se infiltraría en nuestra marcha, suspendemos esta marcha pero no renunciamos a nuestro derecho de movilizarnos de forma subsecuentes. Esta lucha no se resuelve el domingo".