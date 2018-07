AMLO arranca proceso para pacificación del País

(El Universal)

El virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, instruyó a su equipo elaborar de inmediato la convocatoria para iniciar con el proceso para pacíficar al País, en el que se incluyen mecanismos como una iniciativa de Ley de Amnistía que sería presentada al Congreso de la Unión.



Después de una reunión con el Gabinete de seguridad, Alfonso Durazo, quien sería el secretario de seguridad Pública; así como Olga Sánchez Cordero, propuesta para la Secretaría de Gobernación, detallaron que mañana lanzarán la convocatoria para organismos, personalidades, defensores de derechos humanos, líderes religiosos (como el Papa Francisco), políticos y sociedad civil nacional e internacional a que participen en foros de consulta que tienen la finalidad de elaborar una "receta mexicana" para la pacificación del país.



Durazo detalló que en esa etapa de reflexión se incluyen mecanismos como una iniciativa de Ley de Amnistía, el indulto, una ley de disminución de penas, comisiones de la verdad encabezadas por sacerdotes, teniendo como eje principal el respeto a los derechos humanos.



La ex ministra de la Suprema Corte y propuesta por Andrés Manuel López Obrador para ser Secretaria de Gobernación reveló que también se piensa implementar una ley de reducción de penas



"Exploraremos sin prejuicios ni estridencias todas las ideas que nos permitan recuperar la paz y serenidad en el País, incluida la amnistía, el eventual indulto o recurso de leyes especiales y de justicia transicional. El objetivo de esta iniciativa es cerrar el ciclo de guerra y violencia que sufre nuestro País, sin pasar por la impunidad", dijo Durazo.



Al respecto, Loretta Ortiz, asesora en materia de derechos humanos, explicó que en esta consulta se preguntará si están de acuerdo en una Ley de Amnistía que se ajuste a instrumentos internacionales, pero que en ningún motivo aplique a personas que hayan cometido delitos violentos, crímenes de lesa humanidad, desaparición forzada, tortura o crímenes de manera sistémica.



"(No procederá) a nadie que haya incurrido en un solo acto de violencia. En caso de crimen organizado, en la mayoría de los casos, cometen delitos y crímenes con violencia, seguramente no", dijo.



Explicó que la iniciativa de Ley de Amnistía aplicará, por ejemplo, en menores de edad cooptados por el crimen organizado, campesinos obligados a producir drogas, mujeres obligadas a trasladar drogas o que cometen delitos por amor y apoyar a su pareja a llevar armas y estupefacientes.



Para los foros escucha comenzará mañana a hacer la convocatoria, y terminará el último día de noviembre.



Este proceso va acompañado del asesoramiento de especialistas como Manuel Mondragón y Kalb, titular del Conadic; Alejandro Gertz Manero, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el gobierno de Vicente Fox; el general de división Audomaro Martínez Zapata; el empresario y suegro de Emilio Azcárraga Jean, Marcos Fastlicht.



Entre otros mecanismos que se pondrán a consulta son la despenalización de las drogas y la extinción de dominio.