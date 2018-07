Es poco probable que AMLO aplique políticas antimercado o populistas: Standard and Poor's

(El Universal)

La calificadora Standard and Poor’s estimó que es poco probable que el gobierno que encabezará el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador, a partir de diciembre próximo, aplique políticas antimercado o populistas y dependerá de su capacidad para mantener el crecimiento económico y la estabilidad para decidir el rumbo de la nota crediticia del País.



“Consideramos que el nuevo gobierno de AMLO probablemente refuerce el rol del estado en los temas económicos, pero sin hacer un cambio sustancial hacia políticas antimercado o hacia el populismo, está por verse si buscará aumentar la competencia en muchos sectores de la economía mexicana que siguen dominados por empresas con considerable poder de mercado”, dijo la agencia en un comentario sobre la victoria del tabasqueño.

Según Standard and Poor's, es probable que el nuevo gobierno modifique la política fiscal para cumplir con sus propias prioridades de políticas públicas.



Sin embargo, se espera que la política fiscal siga siendo cautelosa y que evite grandes desequilibrios.



“Consideramos que la nueva administración mostrará continuidad en la política monetaria, sin cambios significativos en la política cambiaria, el pragmatismo será importante para mantener el crecimiento económico y los fuertes vínculos económicos del país con Estados Unidos.



La calificadora recordó que López Obrador no apoyó la reforma energética, la cual permitió la apertura del sector a inversión de empresas privadas.



En ese sentido, resaltó que el desarrollo del sector energético, que podría ser una fuente importante de inversión privada, tendrá impacto sobre el crecimiento del PIB, la creación de empleos y los ingresos del sector público.



“Las políticas del sector de energía del nuevo gobierno, incluyendo el rol de Pemex, podrían tener un impacto importante de largo plazo sobre la economía, y potencialmente sobre nuestra calificación crediticia de México”, resaltó la agencia.



Standard and Poor’s dijo que uno de los principales retos del nuevo gobierno será disminuir la inseguridad y fortalecer el Estado de Derecho.



“AMLO enfrentará fuerte presión pública para abatir la corrupción y fortalecer el ejercicio de la ley. Los pasos para fortalecer las instituciones públicas e impulsar su capacidad para actuar, reforzarían las perspectivas de crecimiento del País. La implementación efectiva del Sistema Nacional Anticorrupción de México, recientemente creado, mejoraría la gobernabilidad”, dijo la agencia.