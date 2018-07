Critican a hijo menor de AMLO por su cabello; "puedes pintarte un mechón y vestirte como quieras", le dice la Oxfam

(GH)

Saben quién va a crecer y ser un adulto amado y super feliz porque le respetaron su derecho al libre desarrollo de la persona? Jesús Ernesto López Gutierrez, Amlito

Saben a quiénes se ve les negaron ese derecho? Quienes critican a un niño de 11 años por cómo luce — Nel (@nellop13) 5 de julio de 2018

No se confundan, a las juniors de Peña se les agarró tirria por aquello de la “prole”. A Jesús Ernesto, que todavía es un niño, su apariencia física ha sido suficiente para etiquetarlo. Lo voy a defender a muerte porque es un niño y me recuerda a mí físicamente en mi niñez. — Manu Rodríguez (@IManuu23) 5 de julio de 2018

¿A qué le tienes miedo mexicano? ¡RESPETO! Defiendes niños inmigrantes en jaulas y encierras a Jesús Ernesto en una jaula de prejuicios https://t.co/iHz6nuIBvy — MaFer Orozco (@Mafer_odi) 6 de julio de 2018

"Hay muchos niños, abuelas, adultos, papás, mujeres y niñas como tú en nuestro País. Que puedes pintarte un mechón rubio, usar el cabello largo, masticar chicle y vestirte como quieras, y eso está bien si a ti te hace feliz”.Estas palabras son parte de una carta que la organización civil Oxfam, escrita por la coordinadora de contenidos, Paloma Villanueva, le envió al menor de los hijos del virtual presidente, Andrés Manuel López Obrador, luego de las críticas que recibió por su cabello pintado.El escrito explica a Jesús Ernesto que las agresiones verbales son parte del racismo y clasismo que se padecen en México.Paloma Villanueva le comunicó al cuarto hijo del tabasqueño que se siente identificada por quién gobernará el País los próximos seis años por ser una persona morena, sin un cuerpo de modelo y por no usar ropa de diseñador.“Mi alegría no es por el partido al que pertenece tu papá -quien por cierto ha prometido muchas cosas que ahora tiene que cumplir-, sino porque tu papá es tan moreno como mi mamá y mis tías, y porque tu mamá con sus ideas feministas ¡se parece muchísimo a mí!”, manifestó Paloma.Asimismo, le propuso a Jesús Ernesto que en cada ocasión que sea violentado por su apariencia, les pregunte: “¿Por qué agredes al hijo de AMLO? ¿Sólo porque no se parece a ti?El hijo menor de López Obrador fue criticado luego de su aparición en el AMLOFest, en el Estadio Azteca, por traer un mechón pintado.Usuarios de redes sociales lanzaron críticas y burlas en contra del niño y también hubo quienes lo defendieron.Una encuesta realizada por el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Conapred) y Consulta Mitofsky en la Ciudad de México en 2017, indica que los encuestados pensaban que el bajo nivel educativo era el mayor motivo por discriminación, le seguía las preferencias sexuales y el color de piel.Los resultados arrojaron que los tres grupos más discriminados eran los indígenas, los gays y los de piel morena.La Red por los Derechos de la Infancia (Redim) condenó los comentarios contra Jesús Ernesto e informó que pidió a la Comisión Nacional de Derecho Humanos (CNDH) investigar los hechos.