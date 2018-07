Publican carta de no antecedentes penales de "El Mijis"

(El Universal)

La organización potosina Ciudadanos Observando publicó en sus redes sociales una copia de la carta de no antecedentes penales del diputado electo por el VIII distrito local, Pedro César Carrizales, mejor conocido como "El Mijis".



La organización señaló que esta carta desmiente las versiones que lo implican en la comisión de delitos: El texto de la ONG cita que Carrizales Becerra es un joven ha trabajado con chavos banda para encausarlos y ayudarles para alejarse de la violencia y las drogas.







El documento que expide la Procuraduría General de Justicia del Estado de San Luis Potosí (PGJE) indica que luego de una búsqueda en la base electrónica del Sistema Único de Identificación Criminal (SUIC) de la plataforma México no se encontraron antecedentes penales, fechado en el año 2017 y firmado por el entonces director de servicios periciales Alberto Rogelio Ortega Madrid.



"El Mijis" fue uno de los impulsores del proyecto "Un grito de existencia", el cual tiene el propósito de visibilizar a los jóvenes excluidos que padecen la discriminación por su atuendo, sus tatuajes, por las zonas en donde habitan, además de la violencia cultural que se expresa a través de la brutalidad policiaca y la ausencia de políticas públicas de inclusión social.



Finalmente, la ONG destacó que desde su inscripción como candidato a diputado fue criticado por su aspecto, incluso ha sufrido actos de discriminación y campañas de lodo en redes sociales por sus adversarios políticos. "La mayoría de la sociedad ha estado en favor de no discriminar y a no juzgar a las personas más que por su trabajo legislativo", concluye.