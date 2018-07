Carlos Slim felicita a AMLO

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo, recibió una carta de felicitación de parte del empresario Carlos Slim, quien se comprometió a invertir para sacar adelante al País.



"He recibido felicitaciones públicas de empresarios mineros como Germán Larrea, me escribió una carta y también Carlos Slim, una carta manuscrita, personal, felicitándome y además manifestando su compromiso de invertir en México para sacar adelante al País, de modo que vamos muy bien", destacó.



En entrevista a medios al llegar a sus oficinas en la colonia Roma, el político de Tabasco aclaró que respeta la declaración del líder de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther, quien aseguró que el sector empresarial no tiene ni tendrá una luna de miel con el virtual presidente electo.