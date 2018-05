"Con los empresarios, amor y paz; con la mafia del poder, la ley": AMLO

GUADALUPE, Nuevo León(El Universal)

El candidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, sacó un pañuelo blanco, símbolo de paz, a los empresarios de México; mientras que a "la mafia del poder" le aplicará la ley.



Durante una entrevista, el tabasqueño explicó que hace unos días se reunió la cúpula de la “mafia del poder” en Valle de Bravo donde se dio la instrucción para recoger firmas de organizaciones empresariales para dar una posición -a través de un desplegado- en su contra.



Ahí mismo, el candidato presidencial le dijo a la Iniciativa Privada que no está en contra de ellos y de su bolsillo sacó un pañuelo blanco para decirles: Amor y paz.



"Yo le digo a los abajo firmantes y a todos los empresarios que nosotros no estamos en contacto de la iniciativa privada o de los empresarios de México, para ellos mi reconocimiento, amor y paz, y aquí de pura casualidad le traigo un pañuelito blanco.



"Para la mafia del poder, que no son nuestros enemigos, pero sí son nuestros adversarios, la ley, el estado de derecho, que dejen de robar, que dejen de estar medrando al amparo del poder público", indicó.



El candidato de la coalición Morena-PES-PT fue contundente: "Con los empresarios, amor y paz; con la mafia del poder, la aplicación de ley y el estado de derecho".



En otro tema, López Obrador calificó como populista a su contrincante Ricardo Anaya (PAN-PRD-MC), por haber propuesto bajar el precio de los combustibles.



"Anaya dice que va a bajar el precio de la gasolina, y no es nota. Ahora resulta que Anaya que aprobó el aumento del precio de las gasolinas, aprobó el gasolinazo, ahora está planteando que va a bajar el precio de las gasolinas. No cabe duda que está muy desesperado", afirmó.



En el mitin en el centro de Guadalupe, sostuvo que en la desesperación, "el candidato del PRIAN, Anaya, saben qué dijo ayer, que va a bajar el precio de gasolinas, es un populista".