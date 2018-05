No es amenaza, solo una advertencia: Ricardo Alemán

CIUDAD DE MÉXICO(GH)

Va la respuesta al tuit de "Les hablan" y que algunos quieren retorcer #NoAlPeriodismoSicario pic.twitter.com/H3dhcjIEFk — Ricardo Alemán (@RicardoAlemanMx) 6 de mayo de 2018

Respecto a que el escritor Ricardo Alemán se posicionó como tendencia al compartir a través de Twitter un mensaje dirigido a los entusiastas de López Obrador; salió a explicar quede lo que puede suceder.Por medio de una grabación, el columnista comentó que su intención no era ofender y que probablemente falló en la manera de transmitir su mensaje.Según el mismo, señaló que las acusaciones en su persona y mal interpretaciones se dieron debido a; refiriéndose de manera explícita a militantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).Aquí el mensaje que fuese condenado por usuarios de la red social Twitter, bajo el hashtag #NoAlPeriodismoSicario al incitar a la violencia. El mensaje ya fue borrado de la cuenta de Alemán.:“Lo que quisimos hacer fue advertir de ese riesgo, probablemente no lo hicimos correctamente. Si alguien se siente molesto, si alguien supone que estamos haciendo algo indebido, les ofrezco una disculpa, no fue nuestra intención molestar a nadie y por supuesto, no estamos locos para entrar a esos juegos”, dijo en video en Twitter.