VIDEO: Niega diputado en Sinaloa supuesto "arrimón" a compañera

SINALOA(SUN)

El presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del estado, el diputado priista, Carlos Francisco Montenegro Verdugo dijo que el ángulo en el que fue captado en un video que circula en redes, se divulgó una falsa apreciación de un "arrimón", a una compañera diputada que se encontrada de espaldas.En un video captado en la sesión del jueves pasado, en la Cámara de Diputados de Sinaloa se observa al legislador priísta cuando se acerca por la espada de la diputada priísta, María Eugenia Medina Miyazaki, la cual se encuentra agachada viendo su celular.La joven diputada, Medina Miyazaki, por el XIX Distrito electoral que cubre los municipios de Culiacán, Cosalá, Elota y San Ignacio voltea, le sonríe y le da una palmada, en el brazo derecho.El diputado, Montenegro Verdugo, le sonríe y sigue su camino, rumbo a otros curules, donde se observa que platica, con otros compañeros de su grupo parlamentario, en el Poder Legislativo.La exhibición del video en redes sociales, motivó que ambos diputados de la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) salieran a aclarar que no existió ninguna falta de respeto.María Eugenia Medina Miyazaki, en un breve video que compartió, dijo que el incidente que se presentó en el salón de sesiones del Congreso del Estado, se le imprimió una mala interpretación, en el sentido que fue objeto de un "arrimón", cosa que no sucedió.Señaló que no todo lo que circula en las redes sociales es cierto.El diputado Montenegro Verdugo explicó que por el ángulo en que fue tomado el video, se le dio un sesgo negativo.Hizo una explicación pública grabada, junto con la diputada María Eugenia, en la que aseguró que no existió ninguna falta de respeto, se trató de una interpretación, que se le dio, a su actitud, por quienes captaron el video.