Consulta del equipo de Trump sobre diplomático ruso: ¿Señal?

WASHINGTON D.C. (AP )

Lo que entonces parecía una simple consulta del equipo de transición de Donald Trump sobre el máximo diplomático ruso en Estados Unidos luce ahora como una señal de advertencia para los funcionarios de Barack Obama sobre los contactos entre quien sería luego el elegido de Trump para asesor de seguridad nacional y el embajador ruso.



La solicitud fue presentada a fines de noviembre por un miembro del equipo de Trump, quien pidió una copia del perfil reservado de la CIA sobre el diplomático Sergey Kislyak.



La revelación de los contactos de Michael Flynn con el embajador escaló hasta volverse una controversia que le costó su trabajo como asesor de seguridad nacional. El escándalo condujo a una serie de acusaciones chocantes lanzadas por Trump contra el gobierno de Obama, su predecesor en la Casa Blanca.



El pedido fue hecho por Marshall Billingslea, un ex funcionario del Pentágono y de la OTAN, quien quería la información para su jefe, Flynn. Billingslea sabía que Flynn habría estado hablando con Kislyak, de acuerdo con dos exfuncionarios del gobierno de Obama, y parecía preocupado por el hecho de que Flynn no entendía completamente que estaba tratando con un hombre que según rumores tiene vínculos con las agencias de inteligencia rusas.



Para la Casa Blanca de Obama, las preocupaciones de Billingslea fueron sorprendentes: un miembro del propio equipo de Trump indicando que un miembro del gobierno de Trump podría estar en tratos con gobiernos adversarios.



En las semanas siguientes, el gobierno de Obama se volvió cada vez más suspicaz por los tratos del equipo de Trump con el Kremlin.



Según un asesor de Obama, la preocupación _agravada por una oleada de nueva información de inteligencia, incluso evidencia de múltiples llamadas, textos y al menos una reunión en persona entre Flynn y Kislyak_ se volvió tan grande al final que los consejeros de Obama se abstuvieron de revelarle al equipo de Trump sobre sus planes de castigar a Rusia por su intromisión electoral: Los funcionarios de Obama estaban preocupados de que el gobierno entrante pudiera alertar a Moscú.



El gobierno de Trump no quiso hacer declaraciones.