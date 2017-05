"Fue feminicidio", gritan mujeres en CU

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Entre consignas en contra de la violencia de género, cerca de 2 mil 500 mujeres se manifestaron en Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) pidiendo mayor seguridad en la zona y que se esclarezca la muerte de Lesvy, joven encontrada en las inmediaciones del Instituto de Ingeniería.



Aracely Osorio, quien dijo ser la madre de Lesvy, señaló que el caso ha sido indignante, aclaró que su hija no era alcohólica y tampoco cuidadora de perros, como había señalado la PGJ.



Diana, líder del movimiento y estudiante de Geografía, comentó que en un principio esperaban que tan sólo se reuniera 50 mujeres para marchar; sin embargo, jóvenes y mujeres del Estado de México y otras entidades del País se sumaron a la convocatoria.



La noche del jueves, luego de que la Procuraduría General de Justicia capitalina informara que Lesvy había tomado alcohol y drogas antes de perder la vida, se puso en marcha el hashtag #SiMeMatan, mostrando irónicamente el resultado de las investigaciones que realizaría la PGJ local en el caso de ser ellas más víctimas, este acto tuvo un impacto a nivel nacional en redes sociales.

“No esperábamos a tantas personas, pero se siente y sabemos que no estamos solas, me da miedo vivir en este país y esto me ayuda a saber que no estoy sola”, comentó.



Además de exigir el esclarecimiento por el asesinato de Lesvy Alejandra, exigen mayor seguridad en las instalaciones de Ciudad Universitaria, así como generar una red entre las diferentes universidades y saber la problemática que vive cada una sobre violencia de género.



“Queremos que las mujeres podamos caminar a cualquier hora por la escuela y sin tener miedo de que seamos agredidas sexualmente”, puntualizó.



“No fue suicidio, fue feminicidio”, y “fuera el Estado que es feminicida” gritaban las manifestantes. Caminaron desde la facultad de Ciencias Políticas de esta casa de estudios hacia la Rectoría General; sin embargo, hicieron una para en la escena donde fue hallada la joven de 22 años.



Sin miedo.



El contingente se pronunció en contra de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México tras sus publicaciones en Twitter referentes a que Lesvy supuestamente estuvo alcoholizándose y drogándose y no refirió sobre el avance de las investigaciones.



“Vivas se las llevaron, vivas las queremos” y otras consignas con palabras altisonantes, eran las consignas en las exigían que se proteja a las mujeres ante la de violencia que ha vivido el país en los últimos años.



“Ya estamos cansadas de tener miedo todo el tiempo, queremos salir a las calles seguras, sin tener que vestirnos de una forma adecuada para algunos, sin tener que ir acompañadas para que nadie se aproveche, eso es lo que exigimos, un derecho que deberíamos de tener”, comentó Alma Gómez.



Mientras caminaban los manifestantes pedían a los que observaban que se unieran a la marcha; sin embargo, el grupo que encabezaba impedía que cualquier hombre se sumará e incluso hubo agresiones físicas.



La marcha concluyó cerca de las 18:00 horas frente a la rectoría general de la UNAM donde se realizaron actos culturales y se leyeron poemas con referencia a la violencia de género.