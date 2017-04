Brasil dará el 3 de junio información de Odebrecht a PGR

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Procuraduría General de la República de Brasil abrirá a la PGR de México sus archivos de la investigación sobre el caso Odebrecht, considerado uno de los actos de corrupción más grandes a nivel internacional y que presuntamente involucra a funcionarios de Petróleos Mexicanos.



Natalia Briseño, vocera de la PGR, explicó que la legislación brasileña permitirá hasta esta fecha que autoridades mexicanas conozcan los detalles de la investigación que llevó a cabo sobre el caso donde, de acuerdo al Departamento de Justicia de Estados Unidos, la constructora brasileña Odebrecht pagó sobornos a funcionarios de alto nivel para obtener contratos en diferentes países.



Entre los países involucrados en el caso está México, donde se presume que se realizaron pagos cercanos a 10.5 millones de dólares entre 2010 y 2014, con el fin de asegurar contratos de obras públicas.



"Cuando se habla de la fecha de apertura donde termina ese periodo de gracia, por así decirle, o que le da la autoridad brasileña para que vayan a reparar daños en los países termina el 3 de junio. Eso no significa que vayan a abrir los nombres al público de los involucrados en el caso, eso significa que abren a la Procuraduría General de la República, en este caso, que nos van a entregar todos los datos y por el momento lo que se tiene está testado. Será hasta entonces cuando la legislación brasileña nos permita a nosotros (PGR) tener todo ya abierto", explicó Briseño.



Gilberto Higuera Bernal, titular de la Subprocuraduría de Control Regional Procedimientos Penales y Amparo de la PGR, explicó que la investigación que está llevando a cabo la institución no puede ser revelada por respeto al debido proceso y en cumplimiento con el Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 218, que señala que "todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados".



Esto, en referencia a una solicitud de información pública presentada por un particular que pedía conocer los detalles sobre la investigación, como reportes, actas, oficios, resoluciones, correspondencia, acuerdos, directrices, circulares, convenios o cualquier otra comunicación emitida y recibida por la PGR relacionada con la empresa Odebrecht, y su subsidiaria Braskem.



Higuera Bernal defendió la respuesta que dio la PGR que señala que toda la información se encuentra clasificada como reservada y podría permanecer con tal carácter hasta por cinco años.



"La respuesta está prevista en el Código Nacional de Procedimientos Penales y está prevista en la Ley de Transparencia", aclaró.

La PGR explica que la investigación sobre el caso, como todas las que están bajo su competencia, no serán reveladas al público para evitar que se vulneren los derechos de los involucrados, pero sobre todo que se transgreda el debido proceso y se ponga en riesgo el esclarecimiento de los hechos.



"Estamos hablando de un mandato de ley que dice que la autoridad o ministerio público jamás podrá revelar información de una investigación que es por cierto, esa disposición de un absoluto interés público, y que impacta en el derecho de las personas.



El interés de la institución es lograr el esclarecimiento de los hechos y debe garantizar que con esa reserva se logrará el esclarecimiento de los hechos. Ese es el interés superior de esta institución", enfatizó el subprocurador.



El documento que emitió el Departamento de Estado de EU no mencionó nombres de empresas ni de funcionarios a los que se les pagaron los sobornos, pero si usó expresiones como la de “un alto funcionario de una empresa paraestatal mexicana, controlada por el Estado”.



Pemex presentó el 25 de enero pasado una denuncia de hechos ante la PGR contra quien resulte responsable por los posibles actos delictivos en su contra.



En febrero pasado procuradores y fiscales de 11 países, incluido México, firmaron un convenio de colaboración denominado Declaración sobre la Cooperación Jurídica Contra la Corrupción para determinar acciones referentes a los presuntos actos de corrupción realizados por directivos de la empresa Odebrecht y Braskem.



En días pasados Pemex dio a conocer que en total la paraestatal firmó seis contratos y un convenio modificatorio con Odebrecht, que suman un monto de 2 mil 429 millones de pesos, más 2 mil 584.7 millones de dólares.