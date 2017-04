Un presidente de izquierda en México no es bueno para EU: Kelly

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Un presidente de izquierda en México no sería bueno para México ni para Estados Unidos, señaló ayer el secretario de Seguridad Nacional de EU, John Kelly.



Durante su audiencia del miércoles ante el Senado de EU, en la que se abordó el tema de seguridad fronteriza, el senador republicano John McCain expresó su preocupación debido al aumento de un sentimiento anti estadounidense en México que pudiera llevar a la presidencia a un candidato de izquierda.



"En este momento hay mucho sentimiento anti estadounidense en México. Si las elecciones fueran mañana en México, probablemente tendrían un presidente de izquierda, antiamericano. Eso no puede ser bueno para Estados Unidos", dijo McCain.



A ese planteamiento Kelly respondió, "no sería bueno para Estados Unidos o para México".



Posteriormente, McCain le cuestionó cuál es el nivel de cooperación del gobierno mexicano en cuestión de seguridad y Kelly respondió que hay una "enorme" cooperación.