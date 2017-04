Tribunal otorga amparo a Vicente Carrillo Fuentes

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Un tribunal federal confirmó uno de los triunfos legales de Vicente Carrillo Fuentes "El Viceroy", presunto líder del "Cártel de Juárez", contra la justicia mexicana.



El Primer Tribunal Colegiado de Circuito en materia Penal en la Ciudad de México confirmó un amparo otorgado a "El Viceroy" para que se deje insubsistente el auto de formal prisión emitido en su contra y se le vuelva a tomar su declaración preparatoria.



El amparo concedido le beneficia en el juicio que se sigue en su contra por delitos contra la salud y delincuencia organizada, derivado del llamado “Maxiproceso”.



De acuerdo con la sentencia publicada este miércoles por los magistrados del Tribunal Colegiado, el amparo otorgado por la magistrada del Primer Tribunal Unitario en materia Penal en la Ciudad de México al hermano del extinto Amado Carrillo Fuentes, "El Señor de los cielos", sólo debe incluir algunas precisiones.



Los magistrados indicaron que la consideración sobre la violación al derecho de defensa de Carrillo Fuentes "El Viceroy" por no permitirle entrevistarse con su defensor antes de rendir su declaración preparatoria, no es correcta, porque dicha entrevista no está prevista en la ley.



Sin embargo, observaron que en la nueva diligencia que se lleve a cabo para tomar su declaración preparatoria se le debe señalar quiénes son las personas que lo acusan y quiénes declaran como testigos en su contra.



“En dicha diligencia sólo se señaló el nombre de quienes lo acusan, sin decir si había o no testigos que deponían en su contra, pero es el caso que, en el acto reclamado —auto de formal prisión del 18 de junio de 2015— hay una relación de diversos testigos que no fueron citados o mencionados en la diligencia en comento”, observó el Tribunal Colegiado.



En consecuencia, el Primer Tribunal Unitario deberá revocar el auto de formal prisión emitido contra "El Viceroy" por el Juez Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales de Jalisco, con residencia en Puente Grande, y ordenar la reposición del procedimiento a partir de su declaración preparatoria.



En su sentencia, los magistrados dejaron plenitud de jurisdicción al juez penal para que resuelva la situación jurídica de Carrillo Fuentes, una vez que le fue tomada nuevamente su declaración preparatoria.



El recurso de revisión contra la sentencia que otorgó el amparo a Vicente Carrillo Fuentes "El Viceroy", fue promovido por el Ministerio Público de la Federación, quien alegó que no hubo violaciones al debido proceso en la toma de la declaración preparatoria, porque en todo momento se le explicó por qué y para qué comparecía.



Entre las declaraciones vertidas en la diligencia que los magistrados declararon nula, Vicente Carrillo Fuentes "El Viceroy" negó pertenecer a la delincuencia organizada.



“Quiero manifestar que no pertenezco a ningún cártel [del narcotráfico] y todos los problemas míos y los de mi familia son porque nos apellidamos Carrillo Fuentes, además de que soy hermano de Amado Carrillo Fuentes, "El Señor de los cielos" y desde que mi hermano se murió el gobierno no nos han dejado de molestar a mí y a mi familia”.



“Reitero que nunca he pertenecido a ningún cártel [de Juárez] ni conozco a ninguna de las personas que me realizan imputaciones”, declaró Vicente Carrillo Fuentes.



El imputado solicitó la ampliación del término constitucional para ampliar su declaración preparatoria en presencia de su defensor particular y se negó a responder las demás preguntas que pudiera formularle el Ministerio Público de la Federación.



En la declaración forma parte del expediente más grande que ha sido abierto en México contra el narcotráfico y en el que están involucrados, además de integrantes de la delincuencia organizada, políticos, ex gobernadores y hasta elementos de las Fuerzas Armadas.



Se trata del “Maxiproceso” en el que se ordenó la aprehensión de más de 100 presuntos miembros y cómplices del Cártel de Juárez, entre ellos, Vicente Carrillo Fuentes El Viceroy, quien fue detenido el 9 de octubre de 2014 en Torreón, Coahuila, y desde entonces permanece en el penal federal de occidente, en el estado de Jalisco.



Se le señala por presuntamente haber intentado junto con su hermano Amado Carrillo Fuentes El Señor de los cielos, llegar a un acuerdo con el gobierno del ex presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León, para conseguir amnistía.



Según las actuaciones, los hermanos Carrillo Fuentes buscaban asociarse con el Cártel de los Arellano Félix para no vender drogas en México, sino sólo en Estados Unidos y entregar 50% de las ganancias al gobierno federal.