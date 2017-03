Margarita Zavala se reúne con el senador John McCain

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

En encuentro con el senador republicano John McCain, la aspirante a la candidatura presidencial del PAN, Margarita Zavala, habló de la importancia de proteger a los connacionales en Estados Unidos, así como de la preocupación que existe en México por los mensajes en contra de los connacionales que radican en el país vecino.En respuesta, John McCain, señaló la importancia de mantener una buena relación entre México y Estados Unidos, por lo que expresó su interés por trabajar en áreas de entendimiento, además de refrendar su apoyo en la renegociación del Tratado de Libre Comercio (Tlcan), y de dialogar sobre el nuevo corredor I-11 que se construirá desde Nogales hasta Canadá.Ambos acordaron mantener una relación estrecha para seguir trabajando a favor de la relación bilateral entre las dos naciones, de acuerdo con un comunicado emitido por la panista.De gira por Washington, la esposa del ex presidente Felipe Calderón visitó el cementerio de Arlington, en donde dejó una ofrenda en la tumba del Soldado Desconocido.Desde ahí externó que la ofrenda es una manera de recordarle a Estados Unidos lo mucho que los mexicanos han hecho por la vida de esa nación, “muchos mexicanos e hijos de inmigrantes han ofrecido su vida por las libertades, el enriquecimiento y la defensa del pueblo estadounidense. Quizá es algo que no hemos señalado entre pueblos, pero es importante decirlo”, anotó.Como parte de su itinerario y siendo su primer día en el país vecino, acudirá a la Universidad George Washington, con la intención de reunirse con mujeres migrantes y estudiantes mexicanas de dicha institución.Para este martes tiene programada una entrevista en el Atlantic Council, con el ex ministro del interior Michael Chertoff, posteriormente se reunirá con el senador republicano Jeff Flake.Terminado el encuentro, Margarita Zavala dialogará con miembros representantes del congreso estadounidense de origen latino en el Hispanic Caucus y finalizará el día con un encuentro con miembros de AppleSeed.