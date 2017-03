Nueva restricción de Trump, a quienes pidan visa nueva

WASHINGTON D.C. (AP)

La nueva orden de restricción de viajes a Estados Unidos del presidente Donald Trump suspenderá temporalmente la entrada a personas de seis países de mayoría musulmana que soliciten visas nuevas, según una hoja informativa distribuida a los legisladores y obtenida por The Associated Press.



Trump firmará el decreto el lunes más tarde. La nueva directiva pretende abordar cuestiones legales que surgieron de la orden ejecutiva original, que fue bloqueada en los tribunales.



Según el texto informativo, aquellas personas de Sudán, Siria, Irán, Libia, Somalia y Yemen que no tengan visas válidas actualmente no podrán viajar a Estados Unidos durante 90 días.



Iraq estaba originalmente en la lista de países prohibidos, pero de acuerdo con la hoja de datos fue retirado de la orden original después de que Bagdad acordó aumentar su cooperación con el gobierno estadounidense para la investigación de sus ciudadanos que soliciten una visa de viaje.



El Pentágono y del Departamento de Estado urgieron a la Casa Blanca a reconsiderar la restricción a Irak dado el papel crucial de Bagdad en el combate contra el grupo Estado Islámico.



Un funcionario de la Casa Blanca indicó el domingo por la noche Trump que el decreto corregido también suspende el programa de refugiados del país.



El funcionario insistió en no ser identificado ya que no tiene autorización para hablar sobre el decreto antes de su anuncio oficial.



El decreto presidencial anterior fue bloqueado por una corte federal. Funcionarios del gobierno de Trump han dicho que la nueva orden ejecutiva aspira a dejar atrás las impugnaciones jurídicas a la primera.



Su objetivo será el mismo: Impedir la entrada a Estados Unidos a potenciales terroristas mientras el gobierno evalúa el sistema de revisión para refugiados y solicitantes de visa de ciertas partes del mundo.



Se espera además que el nuevo decreto presente otros cambios, entre ellos no enfocarse específicamente en refugiados sirios para una prohibición indefinida y dejar en claro que todas las visas ya existentes serán respetadas.



Trump firmó su decreto original a fines de enero, lo que ocasionó confusión y enojo mientras algunos viajeros eran detenidos en aeropuertos estadounidenses y a otros se les prohibía en el extranjero abordar vuelos hacia Estados Unidos.



Se prevé que la firma del nuevo decreto ocasione una nueva ronda de demandas y de afrentas.