Piden a Trump que designe a hispano para Agricultura

WASHINGTON D.C. (AP)

Una prominente organización hispana instó al presidente electo Donald Trump a nominar como secretario de Agricultura al ex vicegobernador de California Abel Maldonado.



Una carta enviada a Trump esta semana por National Association of Latino Elected and Appointed Officials (Naleo) describe a Maldonado como un "agricultor, empresario y servidor público latino, talentoso y muy calificado" que puede poner su capacidad al servicio de granjeros, latinos y estadounidenses.



"Ahora que su equipo evalúa candidatos para puestos federales claves, lo exhortamos a considerar candidatos muy calificados como el vicegobernador Maldonado para garantizar que su equipo represente a la diversidad de nuestra nación", agrega la misiva.



Maldonado es uno de cinco candidatos a ese cargo que Trump entrevistó a fines de diciembre.



Trump, quien asumirá el cargo el 20 de enero, ha nominado ya a casi todos los integrantes de su gabinete. Ninguno es hispano.