Obama: Plan de derogar sin reemplazar es 'irresponsable'

WASHINGTON D.C. (Agencias)

El presidente Barack Obama calificó el viernes de "irresponsable" el plan republicado de derogar su ley salud ahora y reemplazarla más adelante.Obama exhortó a los legisladores a elaborar una alternativa a la Ley de Cuidado de Salud Asequible antes de destriparla. Escribió en la revista médica New England Journal of Medicine que actuar de otra manera sería "irresponsable" y posiblemente desastroso para el sistema de salud.El presidente escribió que la incertidumbre resultante llevaría a las compañías de seguros a abandonar los mercados de atención de salud durante los años de desmantelamiento del sistema, y millones de personas quedarían al descubierto. Esto crearía un "precipicio" con consecuencias dañinas si los legisladores no aprobaran una nueva ley oportunamente.Añadió que no hay garantías de que los republicanos logren una "segunda votación" para reemplazar la llamada "Obamacare".