Encuentran a ex gobernador de Tlaxcala reportado como desaparecido

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El ex gobernador de Tlaxcala, Tulio Hernández Gómez, fue localizado por personal del Centro de Apoyo de Personas Extraviadas y Ausentes (Capea), en buen estado de salud y ya fue entregado a sus familiares, luego de que esta tarde fue reportado como desaparecido.



De acuerdo con los reportes de la procuraduría capitalina, este sábado 5 de agosto, Hernández Gómez, asistió en compañía de un amigo a una comida de ex gobernadores priistas en la colonia Buenavista, pero fue perdido de vista por su conocido.



A partir de ese momento se activó el protocolo de búsqueda y esta noche, alrededor de las 22:30 horas, fue localizado en la casa de otro amigo.



Su esposa y su hija recibieron al ex gobernador de Tlaxcala, quien agradeció al personal del Capea.