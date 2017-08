No se comprobó que Xóchitl fuera novia de Duarte, afirma abogado

VERACRUZ (SUN)

Durante el juicio oral que se desarrolló en contra de la ex funcionaria estatal, Xochilt Tress no quedó demostrado que haya sido novia del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, afirmó el abogado de la mujer, Arturo Nicolás Baltazar.



Luego de anunciar que la ex titular del Instituto de Espacios Educativos había quedado en libertad, el litigante dejó en claro que su cliente aceptó su responsabilidad más no su culpabilidad y mucho menos que haya sido novia de Duarte.



“No quedó demostrado que ella haya tenido una relación sentimental con el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, no quedó demostrado y lo que quedó establecido que ella aceptó que esto se centraba en un inmueble”, afirmó.



Destacó que la mujer devolvió el inmueble y con eso el daño que se pudo haber causado ha sido reparado y al repararse procede la conmutación de la pena.



“El ilícito por el que se le acusó tiene una mínima de tres años y máxima de diez y se le aplicó de tres años porque entregó el bien”, agregó.



Xochilt Tress fue señalada por la PGR de ser la pareja sentimental de Duarte y de haber recibido como obsequio una casa y un vehículo de lujo con recursos públicos.



La ex funcionaria dejó la tarde de hoy la prisión preventiva luego de pagar una multa de menos de 40 mil pesos para conmutar la pena de tres años de prisión que se le había impuesto por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.



A las 18:08 horas de hoy, la mujer abandonó el llamado Penalito de Playa Linda, donde estuvo recluida desde el jueves pasado cuando fue detenida en Nayarit y trasladada a Veracruz para enfrentar acusación de la Fiscalía General del Estado.



La mujer se declaró culpable y renunció al juicio oral, por lo que el juez le otorgó tres años de prisión conmutable, es decir con el pago de una multa para poder salir en libertad.



De manera paralela, en la audiencia privada le fueron decomisados dos bienes inmuebles ubicados en la calle Salmón del lujoso fraccionamiento Costa de oro, en la ciudad de Boca del Río, como reparación del daño.



El Nuevo Sistema de Justicia Penal contempla la ejecución de acuerdos reparatorios, a lo cual tiene derecho todo imputado por delito patrimonial.