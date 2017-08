Liberan a Xóchitl Tress, supuesta novia de Javier Duarte

CIUDAD DE MÉXICO(GH)

Xóchitl Tress Rodríguez, supuesta novia de Javier Duarte y ex colaboradora de su gobierno, fue puesta en libertad a pesar de que el día de ayer se declaró culpable por el delito de enriquecimiento ilícito.



Un juez autorizó canjear la pena de tres años de prisión que se le había otorgado a Tress por una multa de aproximadamente 40 mil pesos, además de suspenderle y sus derechos políticos por los próximos tres años.



La ex colaboradora de Duarte aceptó entregar definitivamente sus bienes, los cuales suman cerca de cinco millones de pesos, como reparación del daño y colaborar con las autoridades de Veracruz y las federales en el caso que se sigue por desvío de recursos y lavado de dinero en contra del ex gobernador Javier Duarte.



La liberación de Tress se presenta luego de que durante una audiencia celebrada la tarde del viernes 4 de agosto en la Sala 2 de Juicios Orales del Poder Judicial de Veracruz, se declarara culpable, luego de que la Fiscalía de Veracruz le imputo ese delito por la adquisición de propiedades y un vehículo.