¿Cuál es la pensión un ex presidente?

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Los ex presidentes de la República reciben una pensión que, de acuerdo con información pública, asciende a 205 mil 122 pesos mensuales.



A este pago se suman otras prestaciones: Derecho a contar con elementos de seguridad, personal administrativo, así como con un seguro de vida y gastos médicos.



Son cinco los ex presidentes vivos: Los priístas Luis Echeverría (1970-1976), Carlos Salinas (1988-1994) y Ernesto Zedillo (1994-2000), y los panistas Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012).



De este grupo, según solicitudes de información realizadas a Presidencia de la República, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo renunciaron a recibir su pensión.



Por su parte, el ex presidente Felipe Calderón anunció el pasado 27 de febrero la donación de su pensión a una fundación que apoya a niños con cáncer.



El sustento para que ex titulares del Ejecutivo cobren su pensión se encuentra en dos acuerdos presidenciales, que, de acuerdo a investigadores, no fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF).



El primero, fechado el 25 de noviembre de 1976, en los últimos días del sexenio de Luis Echeverría, otorgó fuerzas de seguridad a los ex presidentes.



Con una década de distancia, otro acuerdo fue suscrito el 31 de marzo de 1987. Ese año se estableció la pensión vitalicia de 205 mil 122 pesos.



Este número se traduce en más de 2 millones 460 mil pesos al año y multiplicado por tres ex presidentes que reciben su pensión (Echeverría, Fox y Calderón, que la dona), el monto sube a los 7 millones 380 mil pesos, lo que equivale a que cada día el erario pierda 20 mil 219 pesos.



Esto sin contar el costo de la seguridad, la telefonía y el transporte al que acceden, según lo relata Hilda Nucci de la Universidad Iberoamericana.