Aspira Marko Cortés la dirigencia del PAN

(El Universal)

El coordinador de los diputados federales del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, no descarta la posibilidad de ser el próximo dirigente del blanquiazul, pero asegura, sólo será si puede lograrse un consenso para representar de manera digna a toda la militancia.



"Lo he estado explorando con los diferentes liderazgos de las diferentes regiones del partido, en el Norte, en el Sur, al Sentro del País con amigos de Acción Nacional y de Acción Juvenil de hace muchos años que hoy siguen siendo parte del partido y estoy en esa etapa", dijo.



Al cuestionarle sobre si ha tenido contacto con alguno de los seis gobernadores, de los 12 que conforman la Asamblea de Gobernadores de Acción Nacional (Goan), que solicitaron una renovación en la dirigencia del PAN, Cortés Mendoza no lo negó, pero aclaró que él buscaría ser un presidente para todos.



"No de unos ni de otros, de todos, los que tienen cargo público, los que no lo tienen, de todos los militantes de Acción Nacional porque es la forma de poder darle resultados al partido y poder lograr un reencuentro entre todos los panistas que creemos en este proyecto que tiene historia", indicó.



Añadió que Acción Nacional tiene un presente y, actuando con responsabilidad, tendrá un futuro "bastante promisorio".