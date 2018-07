Se reúnen Peña Nieto y Meade 4 días después de la elección

(El Universal)

Hoy conversé con @JoseAMeadeK. Celebro su convicción democrática. Coincidimos en que, en unidad, los mexicanos hemos construido un país más fuerte y con más oportunidades para todos. Le agradecí su colaboración en mi administración; sé que seguirá trabajando por un México mejor. pic.twitter.com/wrDOZVl14j — Enrique Peña Nieto (@EPN) 5 de julio de 2018

El presidente Enrique Peña Nieto recibió este jueves, en la residencia oficial de Los Pinos, al ex candidato presidencial de la coalición “Todos por México” (PRI, PVEM y Nueva Alianza), José Antonio Meade Kuribreña.A través de Twitter, el mandatario indicó que agradeció al ex secretario de Hacienda, su colaboración en su administración; “sé que seguirá trabajando por un México mejor”, agregó.Además, el Presidente compartió imágenes en donde se ve acompañado del ex abanderado del PRI para la Presidencia de la República.Peña Nieto dijo que celebra la “convicción democrática” del ex canciller y otrora secretario de Hacienda y de Desarrollo Social y enfatizó que en unidad los mexicanos han construido un país más fuerte y de mayores oportunidades.“Coincidimos en que, en unidad, los mexicanos hemos construido un país más fuerte y con más oportunidades para todos”, agregó.El pasado 1 de julio, José Antonio Meade informó que se tomaría unos días para reflexionar sobre su futuro.