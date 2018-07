Secretaria ejecutiva de la Cepal, dispuesta a apoyar a AMLO

(El Universal)

A la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, le encanta la idea de poder colaborar con el próximo gobierno del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, porque coinciden en muchos planteamientos.



Sobre la posibilidad de reunirse con López Obrador o apoyarlo expuso: "Depende del candidato ganador, yo encantada, estoy disponible, me encanta la idea de poder colaborar con su gobierno", añadió.



Expuso que ya se reunió con el que podría ser el jefe de oficina de la presidencia, Alfonso Romo, con quien habló "porque creo que la Cepal puede contribuir mucho" con el próximo gobierno de México. Para Bárcena colaborar con el próximo gobierno es algo factible. "Lo haría con mucho cariño y convicción, hay muchos planteamientos que están alineados con los que la Cepal ha propuesto", comentó.



La secretaria ejecutiva de la Cepal indicó que en México "ganó la esperanza, algo que las empresas le llaman expectativas positivas".



Comentó que son acertadas las propuestas del candidato ganador de la elección presidencial de otorgar mejores pensiones a los adultos mayores y dijo que incluso hay países que lograron hacerla universal para la gente de la tercera edad sin importar su condición social.



Las pensiones se pueden financiar con ahorros del gasto corriente del gobierno, tal y como lo hizo López Obrador en el gobierno de la Ciudad de México.



Para Bárcena es importante que el próximo gobierno trabaje en reducir la desigualdad, que reduzca las brechas estructurales entre las grandes y pequeñas empresas, se den mayores apoyos a las obras en el Sureste del País. Lo que incluye respaldar a los 2 millones de jóvenes del País que requieren apoyos para mejorar sus niveles educativos.



Además de que es necesario se aumente la inversión pública para incentivar también la privada; porque estamos en los niveles más bajos de inversión gubernamental con 2.2% y cuando menos se necesitaría llegar a 4%, lo que ayudaría a mejorar la infraestructura del País.



Es necesario también incrementar los ingresos tributarios, bajando la evasión fiscal, con lo que no sería necesario aumentar los impuestos.



Aseguró que las reformas estructurales darán un importante impulso al País, aunque es necesario que la reforma energética se analice, profundice y amplíe, sobre todo porque debe ser reforma integral y no solamente petrolera.