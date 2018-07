Secuestro, homicidio, trata, no entran en amnistía: Sánchez Cordero

(El Universal)

Olga Sánchez Cordero, ex ministra de la Suprema Corte y propuesta por Andrés Manuel López Obrador para ser Secretaria de Gobernación, dio nuevos detalles sobre la forma en que podría funcionar la amnistía para delincuentes.



En entrevista para "Despierta" con Carlos Loret de Mola, señaló que no se podría incluir a quienes hayan cometido delitos de alto impacto:



"México ha firmado varias convenciones internacionales y esas convenciones no permiten que México establezca una ley de amnistía en donde están los delitos de lesa humanidad, tortura, homicidio, violación, trata de personas, desapariciones, extorsión, secuestro, delitos de alto impacto. Esos no pueden entrar".



Sánchez Cordero reveló que también se piensa implementar una ley de reducción de penas.



Aseguró que esta ley podría beneficiar a campesinos que siembran mariguana o a detenidos que proporcionen información cierta, cotejable y precisa sobre personas desaparecidas o casos de narcotráfico.



Al ser cuestionada sobre qué pasaría con un narcotraficante de la talla de Joaquín "El Chapo" Guzmán, explicó que no entraría en la figura de amnistía si enfrenta delitos graves, pero sí en reducción de condena si proporciona información precisa.



La ex ministra indicó que muchos familiares de desaparecidos se han acercado a ella dispuestos a dar la amnistía a delincuentes si estos revelan dónde están las víctimas.



Olga Sánchez Cordero expresó que también planteó a López Obrador la presentación de una iniciativa para despenalizar la siembra, producción y venta de mariguana pero tal vez se requiera una consulta: "Canadá lo acaba de hacer hace dos semanas, 25 estados de la Unión Americana lo tienen y nosotros nos estamos matando. Tenemos que avanzar en todo lo que es la tendencia mundial -¿Solo mariguana?- Yo quiero plantearle a Andrés Manuel, y no lo he platicado todavía con él, que la amapola sea para fármacos y se venda a farmacéuticas".