"Si se acabó, se acabó": Fox estaría dispuesto a renunciar a su pensión

Vicente Fox, ex presidente de México, aseguró que él sí necesita su pensión, 130 mil pesos, para vivir, por lo que tendrá que buscar como reponerlos, sin embargo, se dijo dispuesto a renunciar a ella para que a México le vaya bien.En entrevista para Milenio Televisión , Fox Quesada reiteró que no había no había renunciado a ella porque sí la utiliza.“Pero bueno, si se acabó, se acabó, habrá que buscarle el chivo por otro lado”, dijo a la periodista Azucena Uresti.El ex mandatario nacional agregó que luego de 12 años de recibir dicha pensión, podría defenderla jurídicamente, debido a que es un derecho ganado, pero no lo hará.Por otro lado, mencionó que todos los comentarios sobre López Obrador eran parte de la campaña y que su percepción del tabasqueño cambió luego de su discurso en el Zócalo la noche del 1 de julio.“Todos nos desbordamos…Todos le echamos crema a los tacos, todos prometemos”, dijo.