Presentará López Obrador en un mes su plan para modernizar refinerías y construir dos más

(El Universal)

El virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, presentará en un mes su plan para modernizar las seis refinerías del País y construir dos más para comenzar a procesar más petróleo crudo.



"Muy pronto, en un mes, vamos a tener el plan. A la opinión pública, a ustedes (se les va a presentar). Para construir las refinerías, les vamos a decir este es el plan, cuándo se va a iniciar, en dónde se van a construir.



"Licitación, no solo va a ser la nueva refinería, sino la rehabilitación de las seis que existen actualmente, que están abandonadas, y que requieren reconfigurarse, modernizarse para procesar más petróleo crudo", explicó.



En entrevista a medios al llegar a sus oficinas en la colonia Roma, el político tabasqueño sostuvo que la producción de petróleo en el País se está cayendo y dijo que ese problema debe resolverse.



"Se está cayendo la producción de petróleo, no se puede refinar si no se tiene el petróleo crudo", afirmó.



Sobre la multa de 197 millones de pesos que el Instituto Nacional Electoral (INE) aplicó a Morena por el supuesto desvío de recursos en la campaña a través del fideicomiso para damnificados de los sismos, López Obrador aclaró que ese asunto irá a tribunales porque no hay fundamento y mucho menos triangulación de recursos.



¿No se manejaron mal los recursos, no hubo triangulación?, Se le cuestionó.



"No, para nada", respondió.



El tabasqueño arribó a sus oficinas poco antes de las 8:30 horas y se reúne con Marcelo Ebrard, Carlos Urzúa y Héctor Vasconcelos. Realizará tareas de oficina hasta las 20:00 horas.